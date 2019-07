Schetyna: podwyższenie wieku emerytalnego było błędem

- Jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, o słynne 67 lat, to przyznajemy: to był błąd, można to było przeprowadzić na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu - powiedział Grzegorz Schetyna, szef PO, na Forum Programowym Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że "nie wolno nam skupiać się na tym co nas dzieli, jesteśmy różni, ale są sprawy, które nas łączą i muszą łączyć; potrzebna jest rozmowa".

Od piątku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywa się dwudniowe Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska). Podczas wydarzenia zaplanowano 53 panele dyskusyjne. Pierwszego dnia głos zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

- Jest w nas już wielka siła, a będzie nas tylko więcej. Proponujemy zupełnie inną politykę. Musi być ona oparta na stałym dialogu i szczerości. To nas musi odróżniać od obecnej, dzisiejszych władzy. Nawet jeśli ma to oznaczać przyznanie się do błędu - podkreślił.

Schetyna: ludzie mówią jednym głosem, że chcą zjednoczonej opozycji

Oznajmił, że "idą do wyborów jako Koalicja Obywatelska". - Znajdzie się w niej miejsce dla konserwatystów i lewicy, dla wierzący i niewierzących, dla ludzi z miast i wsi. Przepustką jest tylko przyzwoitość i zdrowy rozsądek - wskazał.

- Jesteśmy już po rozmowach z partiami, ruchami społecznymi, niezależnymi autorytetami. Słyszymy, jak ludzie podczas naszego objazdu Polski mówią jednym głosem, że chcą zjednoczonej opozycji i mają absolutną rację - kontynuował szef PO.

Jak podkreślił, nie można dzisiaj powiedzieć ponad 5 mln ludzi, którzy oddali głos na Koalicje Europejską: rozejdźcie się, trzeba się podzielić.

- To jest absurd. Oczywiste jest przecież, że lepiej budować od 38,5 procent niż od zera. To truizm. Dlatego do wyborów idziemy jako Kolacja Obywatelska, prawdziwie obywatelska - mówił.

"Na szali jest wszystko"

Schetyna zaznaczył, że to nie będzie koalicja tylko partii, "ani zlepek politycznych interesów".

- Na szali jest wszystko. Prawo musi pokonać bezprawie, prawda - kłamstwo, miłość - nienawiść i agresję, a rozsądek - szaleństwo - mówił przewodniczący PO.

Zapowiedział, że "nie zgodzi się na wprowadzenie do naszej koalicji polityki transakcyjnej".

- Jeśli dla kogoś różnica między Koalicją Obywatelską, a partią rządzącą dzisiaj polega tylko na tym ile od kogo można dostać więcej stołków, to nie mamy o czym rozmawiać. Jeżeli ktoś rozumuje jedynie na zasadzie, kto da więcej, to do nas nie pasuje - podkreślił.

"Przed nami wielki bój o wielką Polskę"

- Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć tu i teraz - lekcję, która wynika z historii radnego Kałuży mamy już naprawdę odrobioną. Mówię to do wszystkich, którzy po stronie opozycji chcą iść śladami Jacka Saryusza-Wolskiego czy Jarosława Gowina. Droga wolna. Mówię bardzo szczerze i wprost i tego samego oczekuję od was - stwierdził Schetyna.





Jego zdaniem, "czas partyjnych gier się skończył". - Przed nami wielki bój o wolną Polskę. Każdy z nas musi zastanowić się, co może z siebie dać, a nie co wziąć. Dziękuję tym wszystkim, którzy to rozumieją - mówił.

Uczestnikom Forum powiedział, że chce rozmawiać ze wszystkimi - zarówno z ekspertami, jak i z pracownikami fizycznymi. Jak podkreślał, już kiedyś z rozmów inteligentów z robotnikami "wyniknęło coś wielkiego" - ruch Solidarności, a później - wolna Polska.

- To jest nasze najlepsze dziedzictwo, chcemy z niego czerpać - podkreślił.

"Rozmowa to dobry początek wszystkiego"

- Nie wolno nam skupiać się na tym co nas dzieli, jesteśmy różni to żadne odkrycie, ale są sprawy, które nas łączą i muszą łączyć, które są ważne i o które warto wzajemnie walczyć - powiedział lider PO.

Jak dodał, "Polska to przede wszystkim wolność". Mówił, że do tego, by w polityce pojawiły się przyzwoitość i bezinteresowność, potrzebna jest rozmowa.

- Rozmowa to dobry początek wszystkiego - powiedział Schetyna.

