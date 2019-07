Zieliński na Święcie Policji w Suwałkach: Polska jest enklawą bezpieczeństwa w Europie

Zieliński przytoczył wyniki badań, według których 98 proc. Polaków uważa, że w ich miejscu zamieszkania jest bezpiecznie, a 75 proc. ma zaufanie do policji. - To jest najwyższy wskaźnik od prawie trzydziestu lat, dokładnie od 1990 roku, kiedy powstała współczesna polska policja - mówił wiceminister.

Jego zdaniem Polska jest enklawą bezpieczeństwa w Europie. - Takie sytuacje, jakie mają miejsce w innych krajach są w Polsce niewyobrażalne, są nie do pomyślenia, takie jak we Francji czy w Niemczech, czy w innych krajach Europy. Polska jest bezpieczna - przekonywał wiceminister SWiA.

Zieliński uczestniczył w Suwałkach w obchodach 100. rocznicy powstania polskiej policji. Podczas uroczystości wręczył policjantom z komend w Suwałkach, Augustowie i Sejnach awanse i nagrody.

- Żebyście mogli dobrze pracować, dobrze służyć trzeba dla was stwarzać dobre warunki, dobre prawo (…). Potrzebujecie sprzętu, wyposażenia, potrzebujecie środków łączności, technik operacyjnych, nowoczesnego uzbrojenia, wszystkich tych narzędzi, instrumentów, które musicie mieć, żeby działać skutecznie. I to jest realizowane - mówił do policjantów wiceminister Zieliński.

"Policja powinna być blisko ludzi i dla ludzi"

W swoim przemówieniu zapewnił, że rząd będzie dalej rozwijał polskie służby, w tym policję - tak, by zawsze były służbami najlepiej przygotowanymi do wykonywania swoich zadań. Zieliński poinformował, że obecny rząd buduje nowe komendy i komisariaty, w których policjanci godnie będą obsługiwać obywateli i pełnić służbę.

- Odtwarzamy posterunki policji, które przez naszych poprzedników, koalicję PO-PSL, zostały masowo polikwidowane. Zamknięto ich wtedy ponad połowę. Polacy domagali się przywrócenia tych posterunków. Przywróciliśmy, reaktywowaliśmy ponad sto posterunków, kolejne będziemy otwierać - mówił Zieliński.

Wiceminister przypomniał, że w woj. podlaskim zamknięto 17 takich obiektów, ale 10 z nich zostało przywróconych. Jedenasty zostanie za kilka dni otwarty w Tykocinie podczas obchodów Święta Policji. Kolejne w Raczkach, Sztabinie i Szypliszkach są w trakcie budowy lub modernizacji.

- Policja powinna być blisko ludzi i dla ludzi. Blisko ludzi w sensie terytorialnym to właśnie posterunki policji, to dzielnicowi, którzy opiekują się mieszkańcami poszczególnych miejscowości, dzielnic, osiedli. Policja blisko ludzi to także taka policja, która rozumie ich potrzeby i przychodzi z pomocą tym, którzy potrzebują wsparcia - mówił w Suwałkach.

"Walczycie ze złem"

- Chcemy, żeby policjanci kierowali się w służbie tym najwyższym etosem. Służycie dobru, chronicie dobro, walczycie ze złem, ale żeby walczyć ze złem i pomnażać dobro, samemu trzeba być dobrym i prawym - powiedział Zieliński. Dodał, że jeden przypadek, kiedy ktoś się sprzeniewierzy tym najwyższym wymaganiom rzutuje na całą formację.



- Każdy policjant musi być funkcjonariuszem zachowującym najwyższe standardy służby i tego wam życzę - powiedział na koniec przemówienia.

prz/ PAP