PKO Ekstraklasa w Cyfrowym Polsacie. Wszystkie mecze na największej polskiej platformie satelitarnej

Abonenci platformy Cyfrowego Polsatu, przez co najmniej dwa najbliższe sezony, będą mieli możliwość oglądania wszystkich spotkań PKO Ekstraklasy. Dzięki umowie zawartej między Cyfrowym Polsatem a nadawcą CANAL+, miliony abonentów Cyfrowego Polsatu będzie miało dostęp do najważniejszych dla polskiego kibica rozgrywek klubowych.

- Dla polskiego widza i kibica to świetna wiadomość - PKO Ekstraklasa jest po prostu częścią niezbędnika każdego kibica piłki nożnej. Od teraz oferujemy więc już komplet tego, czego może chcieć widz w polskim i europejskim futbolu. Pierwsza kolejka w Cyfrowym Polsacie już 19 lipca - powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mają już dostęp do meczów reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2020 i Ligi Narodów UEFA, Fortuny 1 Ligi, Pucharu Polski, Superpucharu Polski, meczów najlepszych europejskich lig - m.in. hiszpańskiej La Liga Santander, włoskiej Seria A TIM i niemieckiej Bundesligi, angielskiego Pucharu Anglii The Emirates FA Cup i Pucharu Ligi Angielskiej The Carabao Cup oraz oczywiście najbardziej prestiżowych na świecie rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA.

Wszystkie mecze PKO Ekstraklasy (część w formule programu Multiliga+) sezonów 2019/2020 oraz 2020/2021 będą dostępne w Cyfrowym Polsacie poprzez dwa kanały: CANAL+ SPORT 3 oraz CANAL+ SPORT 4, które dołączą do oferty platformy.

Na dwóch nowych kanałach będzie można zobaczyć wszystkie 296 meczów najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich w Polsce (część w formule programu Multiliga+), magazyny ligowe oraz skróty i analizy spotkań. Ramówkę kanałów uzupełnią audycje prezentujące archiwalne nagrania najciekawszych wydarzeń ligowych ostatnich lat oraz materiały poświęcone aktualnemu sezonowi rozgrywek. Przez siedem dni w tygodniu kanały CANAL+ SPORT 3 oraz CANAL+ SPORT 4 na platformie Cyfrowego Polsatu będą dostarczać emocji wszystkim kibicom PKO Ekstraklasy.

Pierwsza kolejka w Cyfrowym Polsacie już 19 lipca.

Szczegóły oferty dla abonentów platformy Cyfrowego Polsatu zostaną przedstawione w ciągu najbliższych kilku dni.

prz/ Polsat