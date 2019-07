"Łudź jest symbolem dobrej współpracy". Błąd na Twitterze PO

- Są z nami samorządowcy, bo miasto Łódź jest symbolem dobrej współpracy – powiedział w środę poseł PO Borys Budka, który odwiedzał to miasto w ramach akcji #POrozmawiajmy. Słowa wiceprzewodniczącego partii relacjonowano na Twitterze Platformy. Do cytatu wkradł się jednak błąd w nazwie miasta, którego nie omieszkali wytknąć internauci.

Cytat zniknął z konta PO, ale w myśl zasady, że w internecie nic nie ginie, Twitter zalała fala screenów.



"Nowy program POKO - zmiana nazw miast. Z Łódź na Łudź. #deklaracjaSamorzadowa" - napisał na portalu poseł Kukiz’15 Łukasz Rzepecki, który opublikował zdjęcie z błędem.

Nowy program POKO- zmiana nazw miast. Z Łódź na Łudź. #deklaracjaSamorzadowa pic.twitter.com/zqtYfhxpju — Łukasz Rzepecki (@LukaszRzepecki2) 10 lipca 2019



"W Węgrowie szukając sympatyka PiS pomylili rozmówców. Jeszcze nie ucichły śmiechy po słynnym Bydgoszczu, a już w przekazie polityków Platformy Obywatelskiej pojawiła się tajemnicza Łudź. Czy #TwójSzwab w ogóle wie, w jakim #TenKraj prowadzi kampanię?" - pytała z kolei posłanka PiS Anna Sobecka.

W Węgrowie szukając sympatyka PiS pomylili rozmówców🤣. Jeszcze nie ucichły śmiechy po słynnym Bydgoszczu, a już w przekazie polityków Platformy Obywatelskiej pojawiła się tajemnicza Łudź. Czy #TwójSzwab w ogóle wie, w jakim #TenKraj prowadzi kampanię?🤣

(Screen @LukaszRzepecki2) pic.twitter.com/VHKER7LEqf — Anna Sobecka (@sobecka_anna) 10 lipca 2019



"Stolica woj. łódzkiego pod rządami prezydent z @Platforma_org @HannaZdanowska ma od dziś nową nazwę: Łudź. I nie ma się co łudzić, gdyż ta zmiana nie doprowadzi do oddłużenia miasta. A patrząc jak się wyludnia to za kilka lat przemianują je na »Uć«. Ważne że #TwójSzwab czuwa" - taki komentarz pojawił się na profilu PiS Łódzkie.

Stolica woj. łódzkiego pod rządami prezydent z @Platforma_org @HannaZdanowska ma od dziś nową nazwę: Łudź.

I nie ma się co łudzić, gdyż ta zmiana nie doprowadzi do oddłużenia miasta. A patrząc jak się wyludnia to za kilka lat przemianują je na „Uć”👏

Ważne że #TwójSzwab czuwa 😂 pic.twitter.com/xcuWDAnzwS — PiS Łódzkie (@PiS_Lodzkie) 10 lipca 2019

Z drugiej strony internauci zauważają, że błędy zdarzają się każdemu i przypominają plakat wyborczy radnego PiS, wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, na którym nazwa warszawskiej dzielnicy była zapisana Praga-Połódnie.

Literówki się zdarzają, ale walnąć takiego byka na swoim billboardzie wyborczym? 😅 #PragaPołódnie #Łudź pic.twitter.com/kNVvJF4ogq — Gustaw Łazowski🇵🇱 (@lazowski_gusti) 10 lipca 2019

Kontakt z mieszkańcami

- Wizyta w woj. łódzkim to przede wszystkim rozmowy. Akcje #POrozmawiajmy #Twojsztab pokazują, że wyciągamy wnioski z przeszłości, potrafimy rozmawiać, prezentujemy nasz program, ale też staramy się, by był on diagnozowany przez samych wyborców - podkreślił Borys Budka na konferencji prasowej w Łodzi rozpoczynającej cykl spotkań z wyborcami, które w środę odbyły się także w Zgierzu, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. Obok parlamentarzystów z PO brała w nich udział m.in. liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka.

Jak dodała posłanka PO-KO Monika Wielichowska, w akcji #POrozmawiajmy ważny jest bliski i bezpośredni kontakt z mieszkańcami nie tylko dużych, ale także małych miast i wsi.

- Akcję prowadzimy od kilku dni ze sztabem głównym. Nie boimy się rozmawiać z ludźmi o trudnych problemach - o tym jak uzdrowić polską edukację, która nie przeżyje kolejnych gwałtownych zmian. Przeżywamy kolejną odsłonę deformy edukacji - tysiące młodych ludzi nie dostało się do wymarzonych szkół. Rozmawiamy o katastrofalnej sytuacji w powiatowej służbie zdrowia - wszystkie szpitale powiatowe są na skraju finansowego bankructwa - zaznaczyła.

Zdaniem wiceszefa PO do uzdrowienia systemu edukacji powinno doprowadzić przekazanie większej swobody i kompetencji w ręce samorządów, połączone z decentralizacją państwa.

