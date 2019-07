Ciało noworodka w szafie. Dziecko miało zginąć od uderzeń w głowę

We wtorek 30-letnia kobieta została przywieziona przez swojego partnera do szpitala w Rawiczu. Mężczyzna był zaniepokojony złym stanem zdrowia kobiety. Lekarze ustalili, że kobieta niedawno rodziła.

Policjanci udali się do mieszkania kobiety. W szafie znaleźli ciało noworodka.

"O ciąży nie wiedzieli nawet najbliżsi"

- Kobieta ukrywała fakt, że jest w ciąży. Nie wiedziały o tym nawet osoby najbliższe. Urodziła dziecko w chwili, kiedy w domu nie było nikogo - poinformował Polsat News Michał Smętkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Mieszkańcy Miejskiej Górki są zszokowani tragedią. Kobieta swój zły stan zdrowia i przybranie na wadze miała tłumaczyć ciężką chorobą.

- Jestem wstrząśnięta tym, bo jeśli nie chciała dziecka, to mogła oddać go do adopcji. Szkoda tego dziecka - mówi pani Czesława, mieszkanka miejscowości.

W piątek po południu kobieta po wypisaniu ze szpitala, została zatrzymana. Prokurator postawił jej zarzut zabójstwa. 30-latce może grozić nawet dożywocie.

WIDEO - Krowy z "dziurami w brzuchu". Nagrania z ukrytej kamery oburzyły obrońców praw zwierząt Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/msl/ Polsat News