Wrzuciła noworodka do rzeki. Nastolatka z zarzutem zabójstwa

Zarzut zabójstwa przedstawiła prokuratura 17-letniej matce, która po urodzeniu dziecka wrzuciła je do rzeki niedaleko Szczekocin (Śląskie). Nastolatka, która przyznała się do winy, została aresztowana - podała w piątek Prokuratura Rejonowa w Myszkowie.

Zwłoki dziewczynki znaleziono na początku maja w pobliżu wsi Grabiec koło Szczekocin. Przechodzień dostrzegł ciało przy brzegu płynącej wzdłuż drogi krajowej nr 78 rzeki Krztyni.

Matkę dziecka odnaleziono po kilku dniach - po tym, jak zgłosiła się po pomoc medyczną. Przeprowadzone później badania DNA potwierdziły, że to ona jest matką odnalezionego dziecka. Wiadomo też, że ojcem jest jej chłopak.

"Ciąża była dziewięciomiesięczna, donoszona"

- Podejrzanej przedstawiono zarzut zbrodni zabójstwa z art. 148 par. 1 Kodeksu karnego. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Dorota D. przyznała się do popełnienia tego czynu, aczkolwiek z uwagi na podanie przez nią szeregu okoliczności nie chciałbym wnikać w szczegóły; wymagają one jeszcze wyjaśnień - powiedział prokurator rejonowy w Myszkowie Dariusz Bereza.

Decyzja o aresztowaniu kobiety na trzy miesiące zapadła przed Sądem Rejonowym w Myszkowie. Śledztwo było początkowo prowadzone pod kątem art. 149 Kodeksu karnego, czyli zabicia dziecka w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, za co może grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Po analizie materiału dowodowego prokuratura uznała, że to było zabójstwo opisane w art. 148.

Według wcześniejszych informacji z prokuratury, ciąża była dziewięciomiesięczna, donoszona; sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci noworodka, konieczne są dodatkowe badania. Nie wiadomo jeszcze czy dziecko zostało wrzucone do rzeki żywe - prokuratura nie ma jeszcze kompleksowej opinii biegłych.

bas/ PAP