Będzie ok. 40 st. Zagrożenie życia. W czasie poprzedniej fali upałów w Europie zmarło 50 tys. ludzi

Nadchodzą upały, których kulminacja nastąpi w środę. Temperatura powietrza może wzrosnąć nawet do 35 stopni - informuje IMGW. Zgodnie z prognozami już we wtorek Opolszczyzna i Dolny Śląsk mogą być objęte alertem drugiego stopnia przed upałem. Kiedy w 2003 r. Europę nawiedziła fala rekordowych upałów, tylko we Francji, gdzie temperatura dochodziła do 44 st. C, zmarło 15 tys. osób.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje również wydanie alertu pierwszego stopnia przed upałem dla województw śląskiego i lubuskiego. W środę alert pierwszego stopnia może zostać rozszerzony na południowo-wschodnią część Polski - ma objąć województwa: małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Kulminacja w środę, miejscami 35 st. C



W komunikacie prasowym Instytut przypomina, że w poniedziałek temperatura powietrza na południowym zachodzie miejscami wyniesie 29 st., a na pozostałym obszarze wyniesie przeważnie od 24 st. do 27 st. We wtorek ma być jeszcze cieplej, na południowym zachodzie już upalnie - temperatury mogą wynieść ok. 32 st. Kulminacja upału nastąpi w środę, kiedy na zachodzie i południu temperatura powietrza miejscami wzrośnie do ok. 35 st.



IMGW podkreśla, że pogoda będzie wpływać niekorzystnie na sytuację hydrologiczną. Do czwartku prognozowane są głównie stabilizacja oraz spadki stanu wody na rzekach w Polsce. Na niektórych stacjach, w szczególności w woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i śląskim przepływy są poniżej poziomu tzw. średniego niskiego, co jest oznaką suszy hydrologicznej.

Śmiertelna fala upałów

Kiedy w czerwcu i lipcu 2003 r., zachodnią i południową Europę nawiedziła fala rekordowych upałów, śmierć liczbę ofiar wysokich temperatur ustalono na 52 tysiące osób.

Najwięcej śmiertelnych przypadków - 18 tysięcy - odnotowano we Włoszech. We Francji, gdzie temperatura dochodziła do 44 stopni, zmarło 15 tys. osób. W wielu krajach zanotowano absolutne rekordy temperatur.



W Szwajcarii, gdzie w wyniku wysokich temperatur zmarło 975 osób, w miejscowości Grono koło Lukarny 11 sierpnia zmierzono 41,5 st. C. W Wielkiej Brytanii, w Brogdale koło Faversham odnotowano 38,5 st. C. W Portugalii, gdzie zmarło 2099 osób, w Amarlei 1 sierpnia było 47,4 C.

Reto Stockli and Robert Simmon Różnice od średniej temperatury w Europie podczas fali upałów w 2003 r.

Rekordowe 53,7 stopnia w Iranu

Przed dwoma laty historyczne rekordy temperatury były bite m.in. w krajach Bliskiego Wschodu. W Ahwaz na południu Iranu temperatura zmierzona w cieniu sięgnęła 53,7 stopnia. To nowy rekord nie tylko dla tej miejscowości, lecz również dla całego Iranu na tle historii pomiarów meteorologicznych. Poprzednie rekordy w miejscowościach Dehloran i Gotwand wynosiły 53 stopnie.

28 maja 2017 r. w miejscowości Turbat w sąsiednim Pakistanie zmierzono temperaturę 53,5 stopnia. To najwyższa temperatura, jaka kiedykolwiek panowała w tym kraju, ale odnotowano ją już po raz drugi. Wcześniej miało to miejsce 27 maja 2010 roku w miejscowości Mohenjo Daro. Wtedy pobity został wcześniejszy rekord ciepła dla Pakistanu z miasta Larkana, który wynosił równo 53 stopnie i obowiązywał od 31 maja 1998 roku.



Rekord padł też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie w połowie czerwca temperatura w miejscowości Mezaira na południu kraju, sięgnęła w głębokim cieniu 51,5 stopnia. To najwyższa temperatura kiedykolwiek odnotowana w tym kraju.

Jak się przygotować do tropikalnych upałów, które wystąpią w najbliższych dniach w Polsce, radzi prof. Paweł Januszewicz, ekspert medyczny Fundacji Polsat.

grz/ PAP, polsatnews.pl