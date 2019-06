Pierwszy w Polsce dronowy pomiar biologiczny na wysokości ponad 20 kilometrów

- Osiągnięta wysokość jest najwyższą w Polsce uzyskaną przy użyciu drona. Jednocześnie dokonano pierwszego w Polsce pomiaru biologicznego na tej wysokości z użyciem tego urządzenia - powiedział koordynator projektu Sebastian Nowicki z firmy Pelixar.

Wynoszący drona balon stratosferyczny wystartował z Ciechanowa w niedzielę o godz. 9:07, wzniósł się na 20,5 km, a następnie odłączył się od balonu. Potem urządzenie rozpoczęło powrót z osiągniętego pułapu do miejsca startu. Dron wylądował tam o 10:25.

Nowicki dodał, że był to już trzeci udany start takiego zestawu, który wcześniej osiągnął wysokość 750 metrów i 11,5 km. Planowane są kolejne starty, a docelowym zamierzeniem autorów projektu jest osiągnięcie pułapu 30 km.

Głównymi konstruktorami drona byli tegoroczni maturzyści z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni - Jan Struziński, Łukasz Gałecki i Mateusz Mazurkiewicz.

Istotny wkład do projektu wnieśli pracownicy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Uniwersytetu Gdańskiego - poinformowała

koordynatorka ze strony III LO w Gdyni Anna Rzepa. Prace uczniów wspierała koordynowała także nauczycielka Marta Mąkosa.

Jan Struziński, tegoroczny maturzysta III LO i współautor projektu, powiedział, że "innowacja zaproponowanego rozwiązania w postaci balonu nośnego i drona niweluje dotychczasowe problemy z niekontrolowanym powrotem materiału badawczego".

- Dotychczas stosowane rozwiązania zakładały lądowanie sondy stratosferycznej z ładunkiem badawczym na spadochronie, przez co brakowało kontroli nad jego lądowaniem. Powodowało, to, że często ten ładunek był niemożliwy do odzyskania i całe badanie trzeba było powtórzyć, co narażało badaczy na straty czasu, pieniędzy, a często i prestiżu - powiedział Jan Struziński.

Według maturzystów przewaga zastosowanego w projekcie rozwiązania nad dotychczas stosowanymi polega na tym, że dron ląduje w zaplanowanym wcześniej miejscu.

Zrealizowany w Ciechanowie lot wspierały: firma Pelixar z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Wojsko Polskie.

