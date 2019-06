Kaczyński przedstawił następców Mazurek

Zmiana na tym stanowisku była konieczna, gdyż dotychczasowa rzecznik ugrupowania Beata Mazurek w niedawnych wyborach do PE zdobyła mandat europosła.

W poniedziałek po południu na Twitterze powstało konto Rzecznik PiS. Posłanka usunęła swoje prywatne konto w serwisie.

Witam serdecznie na oficjalnym profilu rzecznika @pisorgpl — RzecznikPiS (@RzecznikPiS) 10 czerwca 2019

Anita Czerwińska to przewodnicząca warszawskiego klubu "Gazety Polskiej". W 1999 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w korporacjach, takich jak US West Polska i telewizja HBO.

Była zaangażowana w organizację miesięcznic smoleńskich. Z ramienia PiS kandydowała w wyborach do Sejmu w 2011 r. oraz w wyborach europejskich w 2014 r. i 2019 r. W 2015 r. wystartowała ponownie do Sejmu w okręgu podwarszawskim. Uzyskała mandat posłanki VIII kadencji, otrzymując 7068 głosów.

Asystent Kaczyńskiego

Radosław Fogiel urodził się w 1985 r., od 2001 r. jest członkiem PiS. Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Fogiel jest asystentem i dyrektorem biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego.

Bez powodzenia kandydował z list PiS do Sejmu w 2005 r. W wyborach samorządowych w 2006 r. startował do Rady Miasta w Radomiu nie zdobywając mandatu radnego, objął go jednak w 2007 r. zajmując miejsce Wojciecha Skurkiewicza wybranego do Senatu. W 2010 r. nie uzyskał reelekcji.

W 2014 r. został radnym sejmiku mazowieckiego, gdzie objął stanowisko wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat posła. W wyborach samorządowych w 2018 r. ponownie uzyskał mandat radnego sejmiku mazowieckiego.

