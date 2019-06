Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo, który zakopał zwłoki ofiary w centrum Siemianowic

Niebezpieczny 55-letni mężczyzna bez kciuka poszukiwany listem gończym w związku z postawionym mu we wtorek zarzutem zabójstwa 28-latka został zatrzymany - dowiedział się Polsat News. Zobaczył go przez okno autobusu policjant jadący rano do pracy. Podejrzany był "kompletnie zaskoczony" zatrzymaniem - podała policja. Kryminalni ostrzegali, że poszukiwany może mieć broń i jest niebezpieczny.