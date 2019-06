W. Brytania: premier Morawiecki mówił m.in. o roli Polski podczas II WŚ i o wzroście gospodarczym

Premier w środę przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie uczestniczył w obchodach 75. rocznicy lądowania wojsk sojuszniczych w Normandii. Podczas uroczystości odbył się specjalny lunch dla szefów państw i rządów, w którym obok szefa polskiego rządu wzięli udział m.in. premier Theresa May i prezydent USA Donald Trump.

Jak przekazał ambasador Polski w Londynie, podczas lunchu Theresa May, zaraz po krótkim wystąpieniu Donalda Trumpa, jako pierwszego poprosiła premiera Morawieckiego o przedstawienie polskiej perspektywy w czasie II wojny światowej.

"Przez 6 lat dziennie ginęło w Polsce około 3 tysięcy osób"

Premier podkreślił, że II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku w Polsce, a w ponad dwa tygodnie później z drugiej strony nasze państwo zostało zaatakowane przez Związek Sowiecki. Akcentował przy tym bohaterstwo, jakim wykazywali się broniący się Polacy.

- Premier mówił o tym, że w Polsce właściwie każda rodzina ucierpiała w jakiejś mierze na wskutek II wojny światowej. Podkreślił, że przez 6 lat dziennie ginęło w Polsce około 3 tysięcy osób, że w jej czasie zginęło 6 milionów polskich obywateli, że Polska poniosła ogromne ofiary - zaznaczył Rzegocki. Morawiecki wskazał też na straty materialne, jakie poniosło państwo w wyniku zniszczenia stolicy i innych miast i wsi, a także w efekcie grabieży dzieł sztuki. Podniósł również sprawę uniemożliwienia przez okupację rozwoju gospodarczego Polski.

Szef polskiego rządu zwrócił także uwagę, że Polska, która walczyła na wszystkich frontach, w tym uczestniczyła właśnie w D-Day, znalazła się po złej stronie żelaznej kurtyny, a komunizm nadal uniemożliwiał nam rozwój innowacji, rozwój gospodarki, dostęp do nowoczesnych technologii.

Jak relacjonował Rzegocki, premier wspomniał o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, która 40 lat temu rozpoczęła bardzo istotne przemiany w Polsce, a co za tym idzie - w całej Europie Środkowo-Wschodniej. - Wspominał o rewolucji "Solidarności" z 1980 roku, o zmianach, które doprowadziły do upadku komunizmu w 1989 roku - powiedział dyplomata.

Morawiecki następnie opowiedział zebranym o wzroście gospodarczym, jakiego Polska doświadczyła po 1989 roku. - Wspominał, że nadal jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się państw, co spotkało się z dużym podziwem słuchających - wskazał Rzegocki.

Ambasador przekazał, że premier mówił o Polsce jako wyjątkowym kraju ze względu na proeuropejskość i proamerykańskość Polaków. - W tym kontekście pan premier wspomniał o ważnych więziach transatlantyckich, które pokazują, że jak wspólnie działamy - tu D-Day był dobrym symbolem - to możemy osiągać wspólne cele - powiedział Rzegocki.

"Rosja pojawiła się jako jeden z krajów, który niestety stanowi wyzwanie"

Do słów premiera bezpośrednio odniósł się Trump, który - jak wskazał dyplomata - od początku był bardzo pozytywnie nastawiony do Polski. - Bardzo mocno wyraził swój podziw dla wzrostu gospodarczego, dla tego wszystkiego, co udało nam się osiągnąć w ostatnich latach - zaznaczył.

Na pytanie, czy na spotkaniu została dostrzeżona nieobecność przedstawiciela Rosji, ambasador wyjaśnił, że wspomniał o tym m.in. polski premier. - Rosja pojawiła się jako jeden z krajów, który niestety stanowi wyzwanie, stanowi zagrożenie w niektórych obszarach dla państw Zachodu, dla wolnych państw - powiedział.

Na lunchu wybrzmiał wzrost roli Polski i Europy Środkowej. - Także to, że możemy wspólnie współpracować nad lepszym kształtem tej współpracy, nad bezpieczeństwem energetycznym, nad różnymi zagrożeniami technologicznymi i że to wszystko wymaga solidarnej współpracy - dodał Rzegocki.

Premier w środę reprezentował Polskę podczas uroczystych obchodów 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. W uroczystości, która odbyła się w angielskim Portsmouth, wzięli udział m.in. brytyjska królowa Elżbieta II, premier Wielkiej Brytanii Theresa May oraz przedstawiciele 15 państw, w tym przebywający z wizytą państwową w tym kraju prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Kanady Justin Trudeau.