"Przyjęłam zaproszenie na kawę od premiera. Widzimy się we wtorek"

"Dziękuję i cieszę się na rozmowę, bo mamy ważne sprawy dla Gdańska i Polski" - napisała na Twitterze prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Odniosła się w ten sposób do zaproszenia, które wystosował Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News. Spotkanie ma się odbyć 11 czerwca w KPRM o godz. 13:30. Wcześniej szef rządu podziękował i nie skorzystał z zaproszenia Dulkiewicz do okrągłego stołu.

Przyjęłam zaproszenie od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego @MorawieckiM Widzimy się we wtorek! Dziekuję i cieszę się na rozmowę, bo mamy ważne sprawy dla @gdansk i Polski 🇵🇱 — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) 5 czerwca 2019

- Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz odbędzie się w przyszły wtorek, o godz. 13:30 w KPRM - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Mueller. Zaznaczył, że zaproszenie do rozmowy wyszło ze strony szefa rządu.

W poniedziałek Dulkiewicz zaprosiła przebywającego tego dnia w Gdańsku premiera do rozmowy przy okrągłym stole. - Dziękujemy, mamy tutaj w sali BHP wspaniałą uroczystość dzisiaj - odpowiedział wówczas Morawiecki.

Szef rządu, będąc we wtorek gościem Polsat News ocenił, że "zaczepianie na ulicy, takie happeningi nie przystoją troszeczkę pani prezydent". - Bardzo serdecznie zapraszam panią prezydent na kawę do KPRM; proponowałbym, żeby nie brała ze sobą kamer - dodał.

- Przykro mi, że premier Morawiecki tak nazywa przywitanie przez gospodarza miejsca czwartej osoby w państwie, jaką jest premier. Otrzymał ode mnie w kwietniu pisemne zaproszenie na obchody Święta Wolności i Solidarności. Przykro, że na nie nie odpowiedział. Uważałam, że jeśli premier jest 4 czerwca w Gdańsku, to moim obowiązkiem, jako gospodyni, jest go przywitać i zaprosić do rozmowy do stołu. Jeśli Morawiecki zaprasza mnie do rozmowy w Warszawie, to na pewno przyjadę - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz w "Polityce na Ostro".

