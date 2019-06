Pożar wysypiska w Studziankach. Płonęła 20-metrowa sterta śmieci [ZDJĘCIA]

Wysypisko nie zostało jeszcze ugaszone. Strażacy nadal starają się stłumić płomienie i dogasić żarzące się śmieci.

Zasypią śmieci żwirem

- Na miejscu wciąż jest około 20 zastępów straży. Płomieni już nie widać, ale strażacy pilnują, by nie rozwinął się ogień w miejscach, gdzie punktowo pojawia się dym - poinformował w czwartek rano rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku Paweł Ostrowski.

Zgłoszenie o pożarze wielkiej hałdy odpadów, która miejscami miała ok. 20 metrów wysokości, strażacy otrzymali przed godz. 20 w środę. Ogień objął ok. 4 tys. m kw. W kluczowych momentach akcji brało w niej udział blisko 40 zastępów straży pożarnej.

Teraz strażacy planują użyć ciężkiego sprzętu i żwiru, aby hałdę zasypać. Podczas poprzednich pożarów w tym zakładzie duszenie ognia poprzez zasypanie płonących śmieci okazało się najskuteczniejszą metodą walki z tlącym się ogniem.

Sortownia należy do prywatnej firmy.

Częste pożary w Studziankach

To nie pierwszy taki pożar w ostatnich latach w tym miejscu. Ostatni miał miejsce prawie dokładnie rok temu.

Do największego doszło w 2012 roku, gaszenie zarzewia trwało osiem dni. Powołani wtedy w śledztwie prokuratury biegli uznali, że przyczyną było umyślne podpalenie. Sprawców nie udało się jednak ustalić i śledztwo umorzono.

Również żadne inne śledztwo nie zakończyło się postawieniem komukolwiek zarzutów związanych z pożarami w tym miejscu.

W Studziankach jest też inne wysypisko odpadów, należące do spółki założonej przez kilka podbiałostockich gmin. Tam ostatni duży pożar wybuchł w sierpniu 2018 roku. W kluczowym momencie akcji gaśniczej uczestniczyło 111 zastępów zawodowej straży pożarnej (również z woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego) i OSP.

Służby użyły też wtedy samolotu Lasów Państwowych, z którego zrzucono wodę, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na pobliski las. Hałda objęta pożarem miała ok. 2 ha powierzchni.

W śledztwie konkretnej przyczyny pojawienia się ognia nie udało się ustalić, ale biegły ocenił, że nie doszło do celowego podpalenia.

W tym miesiącu śmieci płonęły już w Ostrowie Wielkopolskim. Pożar pojawił się w Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie składuje się odpady wielkogabarytowe. Gasiło go 20 zastępów straży pożarnej.

4 kwietnia wrocławscy strażacy interweniowali w hali magazynowej, w której również znajdowały się śmieci, głównie kartony, ozdoby choinkowe i chemia samochodowa.

wka/hlk/ PAP, polsatnews.pl