Upały i burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW dla pięciu województw

Jak informuje IMGW, pogodę w Europie będą kształtować głównie ośrodki niżowe znad Wysp Owczych, Bałkanów oraz Hiszpanii. Centrum słabego wyżu znajdzie się na pograniczu Rosji, Białorusi i krajów nadbałtyckich. Polska w większości będzie pod wpływem tego wyżu, ale na zachodzie kraju zaznaczy się zatoka niżowa z postępującym frontem chłodnym i linią zbieżności. Napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w rejonach podgórskich i w górach oraz na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny zachmurzenie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. na wschodzie, około 26 st., do 31 st. na krańcach zachodnich, chłodniej na Podhalu i Helu: około 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Fala wezbraniowa na Wiśle

Z informacji zebranych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Gdańsku wynika, że w niedzielę rano w Tczewie poziom wód Wisły wynosił 805 cm (przy stanie ostrzegawczym 700 cm i alarmowym - 820 cm). Z kolei w Przegalinie woda w tej rzece osiągnęła poziom 719 cm (przy stanie ostrzegawczym 650 cm i alarmowym - 700 cm), a w Świbnie znajdującym się najbliżej ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej - poziom 634 cm (przy stanie ostrzegawczym 600 cm i alarmowym - 680 cm).

Dyżurny WCZK Mirosław Haponiuk poinformował, że - mimo wysokiego stanu wody w Wiśle, na jej pobrzeżach nie zanotowano żadnych podtopień czy innych niepokojących zdarzeń. - Woda spokojnie spływa do Zatoki Gdańskiej - powiedział Haponiuk.

Dodał, że według aktualnych prognoz, do 4 czerwca wezbrana woda powinna ujść do Zatoki Gdańskiej na tyle, że na całym pomorskim odcinku Wisły woda osiągnie poziom poniżej stanów ostrzegawczych.

Duże wezbranie wód w Wiśle to efekt intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce na południu Polski w drugiej połowie maja. Fala wezbraniowa sukcesywnie przemieszcza się korytem rzeki.

msl/ Polsat News, PAP