"Jedna z najbardziej ryzykownych w 120-letniej historii". Kwaśniewski o decyzji PSL o wyjściu z KE

- To jest prawdopodobnie jedna z najbardziej ryzykownych decyzji, jaką podjęli w swojej 120-letniej historii – mówił w programie #Newsroom były prezydent Aleksander Kwaśniewski, odnosząc się do odejścia Polskiego Stronnictwa Ludowego z Koalicji Europejskiej. Dodał, że jeżeli ludowcy w jesiennych wyborach nie przekroczą progu wyborczego, "to może być to początek końca partii".

- Podjęliśmy decyzję o budowie bloku - Koalicji Polskiej na wybory do parlamentu polskiego na czele z PSL; zapraszamy tych wszystkich, którzy podzielają nasze wartości - powiedział na konferencji po sobotnim posiedzeniu Rady Naczelnej PSL prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kwaśniewski w programie #Newsroom podkreślił, że "jeżeli uda się PSL, z jakimiś koalicjantami, których dzisiaj nawet trudno sobie wyobrazić, przekroczyć próg 5 proc., no to będzie można powiedzieć, że to się udało, że została zachowana tożsamość partii, że utrzymano struktury partii".

- Gdy jednak tego progu się nie przekroczy, a PSL jest ewidentnie gdzieś w okolicach tych 5 proc., no to może być to początek końca partii niezwykle zasłużonej i partii, która w swoim DNA ma z jednej strony odpowiedzialność za państwo, ale ma także uczestnictwo w rządzeniu – powiedział były prezydent.

#Newsroom to wspólny program Wirtualnej Polski i Polsat News.

