Pawlak ujawnił nagranie z Rady Naczelnej PSL. "Wyszedłbym z tego p*****ego spotkania"

"Na Radzie Naczelnej zaproponowałem realizację projektu »PSL - KOALICJA POLSKA« samodzielnego i podmiotowego udziału PSL w wyborach do Sejmu z programem skierowanym do aktywnych Polaków" - napisał Waldemar Pawlak na Facebooku. Były premier zaznaczył, że niektórzy członkowie partii "przestraszyli się samodzielności". Zaapelował, by zapoznać się z jego wystąpieniem, a internautów poprosił o "uwagi, propozycje i sugestie".

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz informował w sobotę, że Rada Naczelna podjęła uchwałę o budowie bloku na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy zaprosił ugrupowania, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".

Na udostępnionym nagraniu słychać, jak Waldemar Pawlak poinformował partyjnych kolegów, że "nie głosował na Koalicję Europejską", ale na Jarosława Kalinowskiego - jedynkę KE na Mazowszu. Zapewnił też, że "nie chce być grabarzem PSL-u".

"Nie będziemy się rozczulać"

Były premier odniósł się również do wystąpienia szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim i występującego bezpośrednio przed nim redaktora naczelnego pisma "Liberté!" Leszka Jażdżewskiego. W wystąpieniu Jażdżewskiego znalazła się ostra krytyka Kościoła katolickiego i zostało ono negatywnie ocenione zarówno przez polityków obozu rządzącego, jak i opozycji. Tuż obok Tuska i Jażdżewskiego siedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Postawmy sprawę jasno, Władysław Kosiniak-Kamysz siedział między Tuskiem, a Jażdżewskim. Ja bym wtedy wyszedł. Wyszedł bym z tego p*****ego spotkania po wstępie, jaki Jażdżewski zrobił. Nie w każdym towarzystwie można się dobrze czuć i przebywać - zaznaczył Pawlak.

Dodał też, że nie "pisze się" na koalicję z Platformą Obywatelską w wyborach parlamentarnych. - Albo robimy PSL-Koalicja Polska i mamy siłę i odwagę stanąć na własnych nogach i samodzielnie podjąć tę próbę, albo mamy prosić PO, aby oni nie byli tacy oszuści, żeby nie mówili tych brzydkich rzeczy w czasie kampanii, żeby byli grzeczni - zapewnił.

Były lider ludowców dodał również, że jeżeli mowa o przyszłości, to "stawia prosty warunek do prezesa kolegi Kosiniaka". Przekazał, że nie chce "brudnego budowania bloku wokół PSL".

- Mnie interesuje polityka, z której coś wynika, za takie rzeczy jestem gotów zaryzykować. Nie będziemy się "mlaskać" i rozczulać, jak będziemy mieli jeden mandat więcej, czy pięć mniej. Albo mamy kręgosłup i jaja i potrafimy robić politykę, z której wynika coś dobrego dla Polski, dla kraju, dla ludzi, albo się trzęsiemy i wysuwamy koncepcję, antykoncepcję żeby się załapać na byle co - mówił Pawlak. - Przecież nie jesteśmy nieudacznikami życiowymi - dodał.

W jego ocenie trzeba przyjąć jasną strategię, bo Prawo i Sprawiedliwość miało komfortową sytuację w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Koalicja Europejska pod światłym kierownictwem reformatorów i progresywistów z Platformy prowadziła wojnę z Wiosną, kto będzie bardziej progresywny, a PiS rąbał to wszystko i aż gwizdało (...). Teraz jest pytanie, czy mamy odwagę, mamy gotowość, mamy w ogóle jeszcze w sobie tyle charakteru, żeby stanąć na własnych nogach, zbudować PSL-Koalicję Polską, zaprosić wszystkich poważnych ludzi, którzy się nie mieszczą w tym głupawym podziale PiS i Platforma - mówił Pawlak.

Dodał też, że PSL powinien "zawalczyć", zapraszając poważnych ludzi do współpracy. - Na taki projekt się piszę, bo to jest dziedzictwo ponad 120 lat, ale jak ktoś chce być grabarzem albo chce zaprowadzić nasz sztandar do gabloty w Platformy Obywatelskiej, to na to się nie piszę - powiedział Pawlak.

- Tu nie ma łatwizny. Musimy umieć stanąć na własnych nogach i podjąć to wyzwanie - zaznaczył.

