Prezes PSL: będziemy budować prawicową część opozycji

Na wstępie Rady Naczelnej PSL Władysław Kosiniak- Kamysz został nagrodzony dużymi brawami. Większość działaczy uważa, że wynik PSL do europarlamentu za dobry. To rozwiewa dyskusje na temat tego, czy w Stronnictwo szykuje się zmiana prezesa. Większość działaczy wie, że walka z PiS w kampanii parlamentarnej będzie jeszcze bardziej zażarta, ale uważa zarazem, że dobre notowania samego Kosiniaka-Kamysza mogą pomóc partii - dowiedział się polsatnews.pl.

Prezes partii podczas swojego wystąpienia mówił o planach ludowców na przyszłość, ale wracał także do starych pomysłów. PSL będzie przypominać o projektach: "Emerytura bez podatku" i "Aktywny rolnik". Ludowcy będą chcą walczyć o bezpłatne szczepienia i leki dla dzieci.

Jak wynika z informacji polsatnews.pl, na Radzie nie było posłów Marka Sawickiego i Eugeniusza Kłopotka.

"Pierwszą opcją dla PSL jest zawsze samodzielny start"

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3. PSL w eurowyborach startowało w ramach Koalicji Europejskiej wraz z PO, SLD, Nowoczesną i Zielonymi. Mandaty uzyskało trzech działaczy Stronnictwa: dotychczasowi europosłowie Jarosław Kalinowski i Krzysztof Hetman oraz Adam Jarubas. W kończącej się kadencji PE Stronnictwo miało 4 europosłów.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że sobotnia Rada ma rozpocząć dyskusję, w jakiej formule Stronnictwo wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. Kosiniak-Kamysz dodał, że pierwszą opcją dla PSL jest zawsze samodzielny start.

Wspólne listy do Senatu

Szef ludowców wielokrotnie podkreślał, że Koalicja Europejska była powołana na wybory europejskie. - Te wybory się zakończyły. My plan wykonaliśmy. Mamy trzech europosłów, to są najważniejsi politycy PSL-u - mówił w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Przyznał też, że "satysfakcji wielkiej nie ma, no bo wynik nie taki, jak by chcieli". - Szczególnie dystans do zwycięzców zbyt duży. Co zrobimy? Najpierw konsultacje. Zaczynamy od Rady Naczelnej, potem debaty wewnętrzne od gminy, przez powiat, do województwa. W czerwcu podejmiemy decyzję - zaznaczył lider PSL.

W jego ocenie opozycja powinna wystawiać wspólne listy do Senatu. Podkreślił, że gdyby do koalicji dołączył Robert Biedroń, to PSL-u w tej koalicji na pewno nie będzie.

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak pytany, czy w sobotę można się spodziewać już jakiś decyzji ws. startu Ludowców w jesiennych wyborach, odparł, że "rozpocznie się tylko dyskusja". - Może będzie przyjęta uchwała, która będzie dotyczyła jakiegoś tematu, ale to wszystko będzie dopiero w toku obrad - zaznaczył.

pgo/zdr/ polsatnews.pl