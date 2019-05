"Obóz rządzący użył narzędzi przekonywania Polaków. Serce biło dla koleżanek i kolegów z opozycji"

- Paradoksalnie i zwycięzcy i przegrani mają powód do satysfakcji. Wynik KE jest wysoki, jest wyższy niż wskazywały na to badania. Natomiast wynik PiS jest wyraźnie lepszy niż można się było spodziewać – powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk korespondentce Polsat News w Brukseli.

- Obóz rządzący bardzo skutecznie użył narzędzi przekonywania Polaków. Chodzi zarówno o politykę socjalną, a czasami wręcz takie bezpośredni prezenty przed wyborami – zaznaczył Tusk w rozmowie z Dorotą Bawołek.

Były premier podkreślił, że "to musi robić wrażenie". - Dzisiaj sytuacja gospodarcza pozwala na taka prospołeczną politykę. PiS korzysta z tego pełnym garściami. Opozycja nie ma na to szansy – powiedział były premier.

- Wynik opozycji też oceniam wysoko. Nie mając tych instrumentów i nie mając mediów publicznych. Dzisiaj media publiczne to jest raczej ukierunkowana i agresywna propaganda rządowa – zauważył Donald Tusk.

- Serce biło dla koleżanek i kolegów z opozycji, ale wynik trzeba szanować - dodał.

"Budowanie, a nie rozbijanie jest wartością samą w sobie"

Tusk był pytany w Brukseli m.in. o to, czy jego zdaniem Koalicja Europejska popełniła błędy w kampanii i czy widzi jakąś receptę na naprawę sytuacji Koalicji, czy to jest jej koniec.

- Dokonano pewnego wyboru do szerokiej koalicji i to ma swoje przewagi, ale też koszty. Wydaje mi się, że tylko tak szeroka koalicja była w stanie zdobyć te blisko 39 proc. głosów - powiedział szef Rady Europejskiej.

Równocześnie - jak wskazał - "wyborcom trudniej jest identyfikować się z koalicją polityczną z tak różnymi skrzydłami". - Bardzo doceniam wysiłek i wybór jakiego dokonali liderzy tej koalicji, ale na pewno mają materiał do przemyślenia - stwierdził Tusk. - Uważam, że budowanie, a nie rozbijanie jest wartością samą w sobie - podkreślił.

Tusk zapowiedział też, że będzie chciał pomóc tym wszystkim, którzy myślą podobnie do niego "o Polsce i o miejscu Polski w Europie".

Zastrzegł, że nie chciałby zastępować tych, którzy "wykonali wielki wysiłek, a dzisiaj są w emocjach", w roli "organizatorów życia w opozycji". - Oni znają moją opinię - mówiąc tak z grubsza (jest ona taka - red.): gdybyście mieli się podzielić, to zastanówcie się trzy razy, czy na pewno macie, podzieleni, pomysł na zwycięstwo; moim zdaniem nie warto marnować tego wielkiego wysiłku, też wysiłku wyborców - mówił b. lider Platformy.

Po niedzielnych wyborach wątpliwości co do przyszłości projektu Koalicji Europejskiej podnosili m.in. politycy PSL, którzy wskazywali, iż koalicja została zawiązana na eurowybory, a przed wyborami jesiennymi parlamentarnymi wszystkie drogi są dla tej partii otwarte.

"To jest taki nowy, jeśli chodzi o skalę, obywatelski odruch"

Tusk chwalił też wysoką frekwencję w wyborach do europarlamentu. - Bardzo wielu naszych rodaków - ale także mogę powiedzieć, że tego typu fenomen był obecny w wielu innych krajach - zrozumiało, że wybory europejskie, to są też wybory, które dotyczą bezpośrednio przyszłości i losów Polaków. I to jest z punktu widzenia Unii Europejskiej, jako całości, znak pozytywny - powiedział b. premier.

- Chciałbym, z takim autentycznym przekonaniem, pogratulować wszystkim ludziom, którzy poszli do wyborów i zademonstrowali swoje przywiązanie do Europy, do swoich przedstawicieli, do swoich partii. To jest taki nowy, jeśli chodzi o skalę, obywatelski odruch - ocenił Tusk.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. (pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu wyborczego). PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.

"Wielu Polaków ma jakieś oczekiwania, jeśli chodzi o moją aktywność"

- Moja kadencja dobiega końca po wyborach parlamentarnych i w sposób oczywisty określa moją rolę w polskich zdarzeniach. Na pewno nie będę nikomu się narzucał z moją radą i pomocą - powiedział Tusk.

- Gdybym odsunął emocjonalne reakcje polityków i poważnie potraktował to, co odbieram od ludzi, wtedy kiedy jestem w Polsce, to jestem absolutnie przekonany, że wielu Polaków ma jakieś oczekiwania, jeśli chodzi o moją aktywność - podkreślił Donald Tusk.

