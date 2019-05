Bartoszewski: Kaczyński to najbardziej sprawny polityk w Polsce

Bartoszewski, który był "dziesiątką" na warszawskiej liście Koalicji Europejskiej w programie Agnieszki Gozdyry zapewniał, że gdyby Jarosław Kaczyński zostawił kampanię premierowi Mateuszowi Morawieckiego, "to by padli".

- Jeżeli ktoś wygrywa wybory za wyborami, jest w opozycji przez 8 lat i jest w stanie się podnieść i potem dojść do władzy, to mam powiedzieć, że jest to nieudacznik? - pytał Bartoszewski.

- Pachnie koalicją - skomentował te słowa Robert Winnicki z Konfederacji Korwin Liroy Braun Narodowcy.

"PiS jest jak tłusty, rozleniwiony kot"

Prezes Ruchu Narodowego przekonywał, że PiS jest w tym momencie jest, jak "taki rozleniwiony, tłusty kot, którego nikt nie potrafi zdyscyplinować". - Konfederacja musi pilnować polskich interesów z prawej strony, ponieważ PiS przy takiej lewicowo-liberalnej opozycji może leżeć do góry łapkami i tak naprawdę spijać frukta władzy i mruczeć sobie - przekonywał Winnicki.

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak przekonywał, że zwycięstwo PiS w wyborach to "zwycięstwo szacunku i godności z pogardą". - Mamy do czynienia z festiwalem pogardy, nawet nie w stosunku do PiS, ale do jego wyborców - zapewniał.

Gawkowski: Miller namawiał mnie do machania na wiecach Ogórek

Gościem pierwszej części programu był były premier Leszek Miller, który przekonywał, że Wiosna "przepadnie" do jesiennych wyborów parlamentarnych.

- To zobaczymy. Leszek Miller mówił, że Magdalena Ogórek zdobędzie 15 proc. głosów (w wyborach prezydenckich w 2015 r. - red.), ja przekonywałem, że będzie miała trzy - mówił Krzysztof Gawkowski (Wiosna), były sekretarz generalny i wiceprzewodniczący SLD.

- Ale pan tak machał ręką w górze. Ja pamiętam, ze sceny (z wieców poparcia - red.) - przypomniała Agnieszka Gozdyra.

- Bo mnie Leszek Miller namawiał do tego - zapewniał Gawkowski.

- Czyli pan machał, ale się nie cieszył - podsumowała prowadząca program.

bas/luq/ Polsat News