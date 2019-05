PiS uzyskało większą od Koalicji Europejskiej liczbę mandatów do PE w sześciu okręgach wyborczych, w dwóch przewagę uzyskała Koalicja Europejska, a w pięciu między dwoma głównymi komitetami doszło do remisu - wynika z informacji podanych w poniedziałek przez PKW. Sprawdź, jak rozłożyły się głosy wyborców w poszczególnych okręgach.

Okręg nr 1 - woj. pomorskie



50,66 proc. głosów uzyskała Koalicja Europejska w wyborach do PE w okręgu pomorskim. PiS otrzymał 34,53 proc., a Wiosna 6,15 proc. poparcia. Najlepszy wynik w tym okręgu uzyskały: Magdalena Adamowicz (KE), która zdobyła 199 591 głosów oraz Anna Fotyga (PiS) -160 517 głosów oraz "jedynka" KE Janusz Lewandowski - 120 990 głosów i to oni otrzymają mandaty do PE.



Pozostałe komitety uzyskały: KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 4,01 proc., KWW Kukiz’15 - 2,67 proc., KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 1,02 proc. a KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy RSS - 0,96 proc.



W Gdańsku KE uzyskała 60,29 proc. głosów, a PiS - 26,53 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Wiosna z wynikiem 4,9 proc.



Frekwencja wyborcza w Pomorskiem wyniosła 47,24 proc.

Okręg nr 2 - woj. kujawsko-pomorskie

Były marszałek Sejmu, szef MON i MSZ Radosław Sikorki (Koalicja Europejska) (129 339 głosów) i dotychczasowy europoseł Kosma Złotowski (PiS) (107 113 głosów) zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego w okręgu kujawsko-pomorskim. Obaj byli liderami list.

Po raz pierwszy okręgowi kujawsko-pomorskiemu przypadły dwa mandaty.

Spośród innych kandydatów, którzy nie będą reprezentowali Polski w Brukseli, najlepsze wyniki osiągnęli posłowie PO Krzysztof Brejza (KE) - 84 225 oraz Tomasz Latos (PiS) - 56 490. Do PE nie dostał się również Janusz Zemke, który przez ostatnie 10 lat był europosłem; zdobył 53 157 głosów.

Na Koalicję Europejską w okręgu głosowało 305 362 tys. wyborów (46,01 proc.), a na PiS - 260 408 (39,24). Pozostałe komitety uzyskały następujące poparcie: Wiosna - 39 412 (5,94), Kukiz'15 - 25 694 (3,87 proc.), Konfederacja - 25 223 (3,80 proc.) Lewica Razem 7 533 (1,14 proc).

Frekwencja w okręgu wyniosła 41,75 proc., a w Bydgoszczy 51,25 proc.



Okręg nr 3 - polska północno-wschodnia



W okręgu wyborczym obejmującym północno-wschodnią Polskę będzie nie dwóch, a trzech europosłów. Oprócz Karola Karskiego (ponad 184 tys. głosów) i Tomasza Frankowskiego (125,8 tys. głosów) mandat zdobył również Krzysztof Jurgiel (104,6 tys. głosów).



Okręg nr 3 w wyborach do Parlamentu Europejskiego to województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. PiS uzyskał tam 47,28 proc. głosów, drugi wynik ma KE, którą poparło 37,03 proc. wyborców.



Wiosna Roberta Biedronia zdobyła w tym okręgu 5,73 proc. głosów, Konfederacja KORWiN, Liroy, Braun, Narodowcy - 4,9 proc., Kukiz'15 - 3,6 proc., zaś Lewica Razem - 1,45 proc.



Choć w skali całego okręgu lepszy był PiS, w stolicach obu regionów wygrała Koalicja Europejska. O ile w Olsztynie przewaga była znaczna (48,66 proc. na kandydatów KE, 30,74 proc. na PiS) to w Białymstoku różnica wyniosła zaledwie 0,01 proc. (7 głosów).



Frekwencja wyborcza w tym okręgu wyniosła 38,59 proc.



Okręg nr 4 - Warszawa



Koalicja Europejska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego w Warszawie (okręgu nr 4), uzyskując 45,17 proc. głosów; drugie miejsce uzyskało PiS z poparciem 32,32 proc. - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.



Trzecie miejsce zajął komitet wyborczy Wiosna Roberta Biedronia (10,28 proc.), a czwarte Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy (5,18 proc.).



W okręgu nr 4 te komitety przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy, choć o przyznaniu mandatów decyduje przekroczenie progu w skali całego kraju.

Dalsze miejsca zajęły komitet Kukiz'15 - 3,60 proc., Lewica Razem - 1,79 proc. oraz Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego - 1,66 proc.



Z Warszawy trzy mandaty w PE uzyskała Koalicja Europejska - w Parlamencie Europejskim zasiądą b. premier Włodzimierz Cimoszewicz (SLD) (219 677 głosów), Andrzej Halicki (PO) (87 422 głosów), Danuta Huebner (PO) (146 746 głosów), dwa mandaty uzyskał PiS - ponownie w posłami w PE zostali Jacek Saryusz-Wolski (186 851 głosów) i Ryszard Czarnecki (134 629 głosów). Jeden mandat uzyskała Wiosna - europosłem został lider ugrupowania Robert Biedroń (96 388 głosów).



Okręg nr 5 - Mazowsze



Na Mazowszu PiS zdecydowanie wygrało niedzielne wybory do parlamentu Europejskiego uzyskując 60,2 proc. poparcia, czyli ponad dwa razy więcej niż Koalicja Europejska, którą poparło 26,69 proc. wyborców - wynika z danych PKW.



Według PKW, w mazowieckim okręgu wyborczym nr 5 mandaty europosłów zdobyli z PiS: Adam Bielan (207 845 głosów) i Zbigniew Kuźmiuk (134 405 głosów) oraz Jarosław Kalinowski z KE (104 216 głosów).



Oba te komitety, jako jedyne z ośmiu zarejestrowanych w tym okręgu, przekroczyły próg wyborczy - PiS zdobył 512 158 głosów, a Koalicja Europejska - 227 106 głosów.



Pozostałe komitety wyborcze uzyskały następujące poparcie: Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 4,1 proc. i 34 923 głosy, Wiosna Roberta Biedronia - 3,91 proc. i 33 302 głosy, Kukiz’15 - 3,27 proc. i 27 829 głosów, Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 0,8 proc. i 6 784 głosy, Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS - 0,76 proc. i 6 434 głosy oraz Jedność Narodu - 0,26 proc. i 2 211 głosów.



Frekwencja podczas niedzielnych wyborów do PE wyniosła w mazowieckim 43,31 proc.



Okręg nr 6 - woj. łódzkie



Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do PE w okręgu łódzkim zdobywając 46,69 proc. głosów poparcia. Drugi wynik uzyskał Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska - 38,09 proc., a trzeci Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia - 5,56 proc.



Według oficjalnych danych podanych w poniedziałek przez Państwową Komisję Wyborczą kolejne miejsca w okręgu wyborczym nr 6 obejmującym województwo łódzkie kolejne miejsca zajęły KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 4,15 proc., KWW Kukiz’15 - 3,56 proc. i KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy RSS - 1,96 proc.



Najwięcej głosów otrzymali: były premier Marek Belka (KE, nr 1 na liście) - 182 517; były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski (PiS, nr 1) - 168 021; rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska (PiS, nr 2) - 130 368 i to oni obejmą mandaty do PE.



Frekwencja wyborcza wyniosła 46,92 proc.



Okręg nr 7 - woj. wielkopolskie



W regionie wybory wygrała Koalicja Europejska, która zdobyła 43,25 proc. głosów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 38,39 proc. poparcia, a Wiosna - 7,80 proc. głosów.



Pozostałe komitety uzyskały w Wielkopolsce: KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 4,67 proc. głosów, KWW Kukiz'15 - 4,29 proc. głosów., KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS - 1,60 proc. głosów.



W okręgu najwięcej głosów zdobyła liderka listy Koalicji Europejskiej była premier Ewa Kopacz, na którą zagłosowało 252 032 osób. Lider listy PiS w regionie Zdzisław Krasnodębski zdobył 164 034 głosy. "Dwójka" listy KE b. premier Leszek Miller zdobył 79 380 głosów.



Startująca z listy PiS wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska uzyskała wynik 76 953 głosy, na liderkę listy Wiosny Sylwię Spurek zagłosowało 55 306 osób.



Niedzielne wybory całkowicie zmienią wielkopolską reprezentację europosłów; jedyny obecny europarlamentarzysta, który ubiegał się w regionie o reelekcję - Andrzej Grzyb (PSL) nie uzyskał mandatu; startując z trzeciego miejsca listy Koalicji Europejskiej uzyskał 51 221 głosów.



Frekwencja wyborcza w Wielkopolsce wyniosła w niedzielę 44,86 proc. W samym Poznaniu - 57,56 proc.

Okręg nr 8 - woj. lubelskie



O jeden mandat do PE więcej niż w poprzednich wyborach dla Lubelskiego. Wzrosło poparcie dla PiS. Najwięcej głosów otrzymała startująca z drugiego miejsca na liście PiS - wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Frekwencja była niemal dwukrotnie wyższa niż w 2014 r.

Posłanka Beata Mazurek - wicemarszałek Sejmu, rzeczniczka PiS - zdobyła najwięcej głosów w całym okręgu - blisko 204,7 tys. Startowała ona z drugiej pozycji na liście PiS. Natomiast liderka tej listy, popierana przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, posłanka Elżbieta Kruk uzyskała ponad 164,1 tys. głosów.



Na prezesa PSL w Lubelskiem, obecnego europosła Krzysztofa Hetmana z Koalicji Europejskiej, który także otrzymał mandat w całym okręgu zagłosowało prawie 106 tys. wyborców.



Niedzielne wybory do PE w woj. lubelskim wygrał PiS uzyskując 58,95 proc. głosów. KE w niedzielnych wyborach uzyskała 28,17 proc. poparcia.



Na trzecim miejscu w Lubelskiem uplasowała się Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy z poparciem 4,42 proc. Kukiz’15 uzyskał 4 proc. głosów, a Wiosna Roberta Biedronia - 3,07 proc. Poparcie dla Lewicy Razem oraz komitetu Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski nie przekroczyło 1 proc.



Frekwencja w niedzielnych wyborach w Lubelskiem wyniosła 43,84 proc.



Okręg nr 9 - woj. podkarpackie



Wybory do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 65,07 proc., druga jest Koalicja Europejska - 21,56 proc. W regionie próg wyborczy przekroczył jeszcze KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy uzyskując 5,89 proc.



Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Kukiz’15 miał 3,38 proc. poparcia, a Wiosna - 3,06 proc. Na Lewicę Razem zagłosowało - 0,71 proc., a na KKW Polexit - 0,32 proc.



Frekwencja wyniosła: 44,24 proc.



Mandaty europosła zdobyli Tomasz Poręba (276 014 głosów) i Bogdan Rzońca (64 113 głosów) obaj z listy PiS oraz Elżbieta Łukacijewska z listy KE (40 737 głosów).



Okręg nr 10 - małopolsko-świętokrzyski



Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim uzyskując 56,33 proc. poparcia. Na Koalicję Europejską zagłosowało 29,03 proc. wyborców; pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5 proc. progu wyborczego.



Pozostałe komitety uzyskały: KW Wiosna Roberta Biedronia - 4,51 proc., KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - 4,23 proc., KWW Kukiz’15 - 3,86 proc., KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy RSS - 0,97 proc., KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 0,75 proc., KKW Polexit - Koalicja - 0,32 proc.



W okręgu tym najwięcej głosów - 525 811 otrzymała wicepremier Beata Szydło z PiS. Jest to też najlepszy wynik wyborczy w Polsce. Byłą premier w okręgu małopolsko-świętokrzyskim poparł niemal co trzeci głosujący (dokładnie 30,2 proc, wyborców), a spośród blisko 981 tys. głosów, jakie oddano na listę PiS w tym okręgu, do niej należał co drugi.



Drugi wynik - 258 366 uzyskał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, startujący z trzeciego miejsca na liście PiS. Trzecia pod względem liczby otrzymanych głosów była europosłanka PO Róża Thun, liderka listy KE - 221 297 głosów, która wygrała jednak z Beatą Szydło pojedynek w stolicy Małopolski, Krakowie.



Czwarty wynik w skali okręgu uzyskał startujący z listy KE, wiceprzewodniczący PSL, b. marszałek województwa świętokrzyskiego trzech kadencji Adam Jarubas - głosowało na niego 138 854 wyborców. Jarubas zdobył najwięcej głosów ze wszystkich kandydatów w stolicy Świętokrzyskiego, Kielcach - tam drugi był Jaki, a trzecia Szydło.



Piąty wynik uzyskał obecny europoseł PiS Ryszard Legutko - 65 710, szósty był europoseł PO Bogusław Sonik - 53 757, który jednak nie uzyskał mandatu, a siódmy obecny poseł PiS Dominik Tarczyński - 41 912, który do PE wejdzie dopiero po brexicie.



Okręg nr 11 - woj. śląskie



Prawo i Sprawiedliwość wygrało w woj. śląskim w dużej mierze dzięki zwycięstwu w mniejszych miejscowościach, z rekordowym poparciem na Żywiecczyźnie oraz na północy regionu. W większości dużych miast zwyciężyła Koalicja Europejska.

W miastach była też najwyższa w woj. śląskim frekwencja - rekordowa w Katowicach, gdzie głosowało ok. 52,7 proc. uprawnionych, a także w Bielsku-Białej (52,3 proc.) oraz powiecie bielskim i Tychach, gdzie w głosowaniu wzięła udział ponad połowa wyborców. W Częstochowie, Gliwicach oraz powiatach pszczyńskim i mikołowskim było to niespełna 50 proc.

Najmniej osób głosowało w powiatach: raciborskim (35,2 proc.) i lublinieckim (39,7 proc.) oraz w Zabrzu, gdzie frekwencja wyniosła 37,8 proc. W całym regionie w wyborach wzięło udział 45,86 proc. uprawnionych do głosowania.

W okręgu śląskim niedzielne wybory wygrało PiS (43,25 proc.), przed KE (40,24 proc) i Wiosną (5,82 proc.). Kolejne miejsca zajęły komitety: Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - 4,61 proc., Kukiz’15 - 3,80 proc., Lewica Razem - 1,18 proc. oraz Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 1,10 proc.

Po trzy mandaty w regionie zdobyły PiS i KE, jeden - Wiosna.

Z PiS do PE wejdzie Jadwiga Wiśniewska (409 373 głosów), Izabela Kloc (78 352 głosów) i Grzegorz Tobiszowski (65 007 głosów).

Z Koalicji Europejskiej mandaty otrzymają: Jerzy Buzek (422 445 głosów), Jan Olbrycht (69 009 głosów) i Marek Balt (45 043 głosów).

Z Wiosny do PE dostał się Łukasz Kohut (48 783 głosów).



Na kolejną kadencję w PE nie zostali wybrani dotychczasowi europosłowie: Bolesław Piecha z PiS (ok. 35 tys. głosów), kandydat KE Marek Plura (blisko 32 tys.) oraz Dobromir Sośnierz, który przed rokiem przejął mandat po ustąpieniu Janusza Korwin-Mikkego.

Okręg nr 12 - dolnośląsko-opolski



W okręgu dolnośląsko-opolskim w wyborach do PE zwyciężyła Koalicja Europejska zdobywając 43,87 proc. głosów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 38,72 proc. poparcia. Trzeci wynik zdobyła Wiosna - 6,76 proc. głosów.



Pozostałe komitety uzyskały: KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - 4,98 proc., KWW Kukiz’15 - 4,34 proc. i KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy RSS - 1,33 proc.



Koalicja Europejska otrzymała dwa mandaty – Janina Ochojska (307 227 głosów) i Jarosław Duda (77 611 głosów). Dwa mandaty przypadły także PiS – Beata Kempa (209 305 głosów) i Anna Zalewska (168 337 głosów).

W okręgu nr 12 frekwencja wyborcza wyniosła 43,24 proc.

Okręg nr 13 - zachodniopomorsko-lubuski

Najwięcej głosów w okręgu - 239 893 - otrzymał były minister zdrowia, poseł PO Bartosz Arłukowicz, "dwójka" na liście Koalicji Europejskiej. Drugi wynik - 185 168 głosów - uzyskał minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński (PiS).



Trzeci wynik jest udziałem lidera listy KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, europosła i wiceszefa PE mijającej kadencji Bogusława Liberadzkiego (SLD). Jego wynik to 99 897 głosów. Natomiast czwarty mandat przypadł minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej, "trójce" na liście PiS. Otrzymując 70 916 głosów miała ona ich ponad trzykrotnie więcej niż drugi na liście PiS, europoseł mijającej kadencji Czesław Hoc.

Same wybory w okręgu nr 13 w ujęciu oddanych głosów wygrała Koalicja Europejska z wynikiem 47,76 proc., przed PiS - 36,85 proc. Trzeci wynik uzyskała Wiosna uzyskując 7,46 proc. poparcia. Najwięcej głosów na liście partii Roberta Biedronia - 35 288 - otrzymała jej liderka, zielonogórska radna Anita Kucharska-Dziedzic.

Pozostałe komitety uzyskały: KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 3,88 proc., KWW Kukiz’15 - 2,95 proc. i KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy RSS - 1,11 proc.



W okręgu nr 13 frekwencja wyborcza wyniosła 42,10 proc. i była ponad dwukrotnie wyższa niż podczas wyborów do PE w 2014 r.

prz/ PAP; Zdj. główne: PAP/Darek Delmanowicz