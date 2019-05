Prezydent: proszę, żeby europarlamentarzyści godnie reprezentowali Polskę

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej przeliczonych z 99,31 proc. obwodowych komisji w Polsce w wyborach do PE, PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., a Wiosna - 6,04 proc. i tylko te trzy komitety uzyskają mandaty. Zgodnie z wynikiem dla 99,31 proc. komisji, średnia frekwencja dla całego kraju wyniosła 45,61 proc.

"Jestem bardzo dumny z moich rodaków"

- Dziękuję, że mój apel o to, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego został wysłuchany. Ta frekwencja (jest) nieprawdopodobnie wysoka, jak do tej pory na wybory do PE w naszym kraju, jest fenomenalną wiadomością. Bardzo za to dziękuję - podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, bardzo się cieszy z tak wysokiej frekwencji. - To pokazuje dojrzałość naszego społeczeństwa, to pokazuje, że nasza demokracja się rzeczywiście ugruntowuje, że ludzie rozumieją, jaka jest wartość i waga ich głosu. Bardzo, bardzo serdecznie za tę wielką odpowiedzialność, jaką wzięli na siebie ci, którzy poszli wczoraj do wyborów do PE. Dziękuję za tę mądrość, za wysłuchanie apeli, mojego przede wszystkim, aby iść i oddać ten głos - wskazał prezydent.

- Jestem bardzo dumny z moich rodaków, że dali pokaz rozumienia dla demokratycznych procesów - dodał.

Andrzej Duda pogratulował również wszystkim kandydatom, którzy zostali wybrani na europosłów. - Wszystkim im daję bardzo silną legitymację w tej przestrzeni europejskiej. Mogą z dumą wejść do budynków Parlamentu Europejskiego - wskazał prezydent.

"Gratuluję zwycięzcom"

- Gratuluję zwycięzcom, przede wszystkim tym, którzy zostali wybrani. Jak widzieliśmy, to była bardzo często ostra kampania. Tak to jest w demokratycznych państwach, że kampanie są prowadzone, że to jest spór polityczny, który w tym momencie jest szczególnie intensywny - mówił prezydent.

- Są zwycięzcy, którzy otrzymali mandaty i z całego serca im gratuluję. Proszę, żeby godnie reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim, ale przede wszystkim, aby dbali o interesy naszego kraju i nas - zaznaczył Andrzej Duda.

Jak mówił, cieszy się, że mandat wszystkich posłów z Polski wybranych do PE jest mandatem silnym. - To jest w przestrzeni europejskiej mandat silny, i to jest bardzo ważne. Mogą (europosłowie z Polski) z podniesioną głową wejść do budynków Parlamentu Europejskiego - ocenił prezydent.

Prezydent pytany o pierwszą wygraną PiS w eurowyborach odparł: "Gratuluję tego zwycięstwa". Przypomniał jednocześnie, że w 2014 r. to on był szefem kampanii wyborczej PiS. "Tomkowi Porębie (obecny szef sztabu) gratuluję tego wyniku, bo niósł na swoich barkach odpowiedzialność za kampanię" - mówił Andrzej Duda. (PAP)

