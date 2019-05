Szydło: politycy Koalicji Europejskiej wielokrotnie pokazali, że nie są wiarygodni

Na początku wtorkowej konferencji prasowej został przedstawiony film, na którym - jak mówiła Szydło - polityk PO Michał Szczerba, pytany, czy Koalicja Europejska wprowadzi związki partnerskie, odpowiada: Jedyne co, to PSL może się wstrzymać, ale nie sądzę, bo rada PSL jest liberalna. Zresztą to będzie już po wyborach, więc oni nie będą już zabiegać o żaden elektorat.

- Poseł PO z całą szczerością powiedział, jaka jest taktyka Platformy. Po wyborach już o żaden elektorat nie trzeba zabiegać - powiedziała wicepremier.

Kwestie światopoglądowe

Przypomniała również wypowiedź posła PO Rafała Grupińskiego, który - podczas sobotniego marszu "Polska w Europie" w Warszawie - został zapytany, co Koalicja Europejska zrobi z postulatem wprowadzenia związków partnerskich.

- My na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. Po prostu musimy prowincję przyciągnąć do głosowania. (...) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał (Trzaskowski - PAP) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w Pleszewie czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem" - odparł polityk Platformy.

- Kiedy Polacy dowiedzą się, jak rzeczywiście ci politycy podchodzą poważnie do elektoratu i to, co mówią jest zupełnie inne przed wyborami, a potem po wyborach robią co innego, to przepędziliby ich w ogóle - stwierdziła Szydło.

Jak podkreśliła, Polacy mają prawo wiedzieć, jakie są decyzje poszczególnych ugrupowań politycznych i jakie będą podejmowane decyzje po wyborach. "Jeżeli dzisiaj jest tak wiele wątpliwości w bardzo ważnych dla Polaków sprawach, to Polacy mają prawo wiedzieć i pytać polityków, co zrobią po wyborach" - wskazała.

Według Szydło, PO i Koalicja Europejska "ma problem z dotrzymywaniem słowa".

- Nie pierwszy raz mamy już taką sytuację, kiedy politycy tych ugrupowań, mówią co innego przed wyborami, a potem po wyborach robią, co innego - zaznaczyła. Jako przykład podała, podniesienie wieku emerytalnego.

- To nie są politycy wiarygodni - wielokrotnie to pokazali (...). Nie tylko nie dotrzymują słowa ale okłamują w wyborach - oświadczyła wicepremier. Pytała też Koalicję Europejską, czy jeśli ewentualnie po wyborach będą rządzili, to co zrobią z tzw. 13 emeryturą, którą wprowadził rząd PiS.

las/ PAP