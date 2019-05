Otwarto 20 km S6 i rozpoczęto przedostatni odcinek S3. Nowe drogi ekspresowe w Zachodniopomorskiem

- Polsce potrzebne są nowoczesne drogi, będę to stale powtarzał. Polskiej gospodarce potrzebne są drogi przewidywalne, potrzebne są drogi o wysokich parametrach, gwarantujące szybki czas przejazdu z towarami - powiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas inauguracji budowy drogi.

Dodał, że Polakom, a także podróżującym z zagranicy "potrzebne są bezpieczne drogi", aby podróż "była przewidywalna, ale szczególnie bezpieczna". Zaznaczył, że także polskim portom "potrzebne są drogi życia".

gddkia

- Dzisiaj rozpoczynamy realizację przedostatniego odcinka na drodze ekspresowej S3, a niebawem (...) będziemy - mam nadzieję - rozpoczynali odcinek Troszyn-Świnoujście - powiedział minister infrastruktury.

Odcinek Miękowo-Brzozowo jest "newralgiczny"

- Jesteśmy na takiej prawdziwej arterii życia dla naszego regionu, dla całej ściany zachodniej. Droga S3 (to) droga otwierająca zespół portów w Świnoujściu i w Szczecinie na południe Europy - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Dodał, że odcinek Miękowo-Brzozowo jest "newralgiczny", ponieważ kolejne kilometry to teren Wolińskiego Parku Narodowego.

Szef MSWiA zaznaczył, że konieczne jest, aby zadbać o to, by "w zgodzie z naturą" zostały zachowane walory m.in. Wolina czy Puszczy Goleniowskiej, "ale też musimy pamiętać o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego".

Brudziński podkreślił, że jest to droga do Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, wybrzeża rewalskiego czy Świnoujścia. - Ta droga jest absolutnym priorytetem dla naszego rządu. Ta droga była priorytetem w czasach, gdy byliśmy w opozycji - mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Wskazał, że ruch samochodowy zwiększy się jeszcze po wybudowaniu tunelu w Świnoujściu.

"Dobry rozwój gospodarczy kraju i rozwój portów"

- Nie tylko dostępy drogowe zostaną zapewnione (…), ale też wszystkie dostępy kolejowe do trzech portów - wskazała podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Zielińska, dodając, że rokuje to na "dobry rozwój gospodarczy kraju i rozwój portów".

- To kolejne 22 kilometry budowy w naszym województwie - powiedział dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner. Zaznaczył, że wykonawca niemalże niezwłocznie rozpoczął prace, co wskazuje, iż inwestycja "zostanie skończona terminowo".

Lendner poinformował też, że na przełomie roku "staramy się uruchomić postępowanie na ostatni już w naszym kraju odcinek drogi ekspresowej S3" - chodzi o odcinek Świnoujście-Troszyn.

Wykonawca 11 kwietnia otrzymał decyzję ZRID dla odcinka od Rzęśnicy do Miękowa (19 km), a 26 kwietnia od Miękowa do Brzozowa (22,4 km). Ponad 40 km drogi ekspresowej ma być gotowe w 2021 roku. W ramach inwestycji - jak zapowiada GDDKiA - zostanie dostosowany do współczesnych parametrów wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku dwujezdniowy odcinek Rzęśnica-Miękowo oraz powstanie odcinek Miękowo-Rzęśnica (obecnie jest tam jednojezdniowa DK3). W ramach tych dwóch inwestycji powstaną nowe węzły drogowe, a węzeł Rzęśnica zostanie przebudowany.

Oddano także do użytku 20 km drogi S6

W środę oddano także do użytku 20 km drogi S6. - Priorytetem rządów PiS jest praca na rzecz bezpiecznych dróg - podkreślał Adamczyk. - Na bezpieczne drogi Polacy zasłużyli. My nie możemy mieć kompleksów. Nie możemy odnosić się tylko i wyłącznie do naszych sąsiadów, do państw europejskich, mówiąc - tam są bezpieczne drogi, których u nas nie ma. My chcemy i doprowadzimy do tego, że będziemy mówili o bezpiecznych polskich drogach - dodał.

- Staramy się nadrabiać dziesięciolecia opóźnień i zaniechań - powiedział Brudziński. - Staramy się konsekwentnie ułatwiać życie mieszkańcom całego Pomorza Zachodniego i całej Polski, bo Pomorze Zachodnie to znakomity teren do wypoczynku. Jesteśmy przed kolejnymi wakacjami, przed kolejnym szczytem turystycznym. Z roku na rok coraz łatwiej, coraz bezpieczniej wszystkim, którzy przyjeżdżają do nas na wypoczynek się poruszać po tych drogach - dodał Brudziński.

Umowę na realizację odcinka S6 od Goleniowa do Nowogardu zawarto w październiku 2015 r. z firmą Budimex. Wartość przedsięwzięcia to 424 mln zł.

Prace na budowie ruszyły wiosną 2017 r. Odcinek łączy drogę S3 z wybudowaną w latach 2010-2012 obwodnicą Nowogardu. Na drodze powstały dwa nowe węzły drogowe Goleniów Lotnisko i Osina, rozbudowany został węzeł Goleniów Północ, a także 18 obiektów mostowych.

Nowy odcinek biegnie w ciągu dawnej drogi krajowej nr 6. Stara "szóstka" stała się drogą wojewódzką i będzie służyć lokalnemu ruchowi.

100 kilometrów od Nowogardu do Koszalina

W budowie są także pozostałe odcinki drogi S6 w kierunku Koszalina. Łącznie to około 100 kilometrów od Nowogardu do Koszalina i część obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 12 kilometrów. Odcinki mają być gotowe jeszcze w tym roku. Kierowcy skorzystają wtedy z całej S6 do Koszalina.

Drogowcy szacują, że cała budowana trasa skróci czas podróży ze Szczecina do Koszalina o niemal godzinę.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zawarta umowa o dofinansowanie obejmuje również dwa kolejne odcinki S6 do węzła Kiełpino. Wartość dofinansowania wynosi blisko 538 mln zł, a łączna wartość trzech odcinków S6 to prawie 1,2 mld zł.

msl/ PAP