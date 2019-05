W wielu miastach w Polsce odśpiewano "Odę do Radości"

Do zebranych w Gdańsku ludzi przemówiła prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. - Obojętnie, z której strony dzisiaj tutaj przyszliście czy przyjechaliście, czy jesteście z Gdańska, z Pomorza, czy z innych części Polski, nikt z was nie zaprzeczy, jak bardzo zmieniła się nasza ojczyzna przez te ostatnie 15 lat – mówiła Dulkiewicz. Podkreśliła, że Unia Europejska "to także wartości".

Przypomniała, że wieczorem na granicy Gdańska i Sopotu odbędzie się rocznicowy koncert zorganizowany wspólnie przez te dwa miasta, a zatytułowany "Zjednoczeni w różnorodności". - Bo na tym polega Unia Europejska. Jesteśmy gdańszczanami, jesteśmy Polakami, ale jesteśmy też pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, szanując naszą różnorodność, naszą i innych. Bo to wspólnota wartości, szacunku do drugiego człowieka, poszanowania prawa, respektowania reguł, i o tym chyba dzisiaj musimy szczególnie pamiętać, kiedy sami widzimy, że Unia Europejska to nie jest coś dane raz na zawsze – powiedziała.

"Idźcie do urn wyborczych; niezależnie na kogo chcecie oddać głos"

- Pamiętajmy także o tym, w jakim kryzysie jesteśmy. Ale to od nas zależy, w jakim kształcie, w którym kierunku, podąży nasza ojczyzna i Unia Europejska – powiedział Dulkiewicz przypominając, że 26 maja odbędą się kolejne wybory do europarlamentu. - Skorzystajcie ze swojego uprawnienia. Powiem więcej - to jest nasza powinność. Idźcie do urn wyborczych; niezależnie na kogo chcecie oddać głos - idźcie i oddajcie go, wyraźcie swój pogląd na temat kierunku, w którym powinna podążać Unia Europejska i jak powinien być silny głos Polski w tej Unii Europejskiej – podkreśliła.

Śpiewającym Mazurka Dąbrowskiego i "Odę do Radości" przygrywał mobilny carillon, który stanął tuż przy Fontannie Neptuna. Ton pieśniom nadawał Chór Music Everywhere.

Zobacz wykonanie "Ody do Radości" w Warszawie:

Polska stała się członkiem UE 15 lat temu - o północy 1 maja 2004 r. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki tego procesu sięgają pierwszych miesięcy istnienia III RP.

Wraz z Polską, 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej weszły: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE.