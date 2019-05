Długi weekend z zakazami. Ograniczenia w ruchu podczas majówki

Zakaz ruchu dotyczy pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.



W Polsce ograniczenia te będą obowiązywać:



30 kwietnia - od godz. 18:00 do godz. 22:00,

1 maja - od godz. 8:00 do godz. 22:00,

2 maja - od godz. 18:00 do godz. 22:00,

3 maja - od godz. 8:00 do godz. 22:00.



Ograniczenia w ruchu pojazdów wynikają z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2353).



Długi weekend majowy to czas wzmożonego ruchu na drogach dlatego Inspekcja Transportu Drogowego i policja apelują do kierowców o rozwagę, przestrzeganie przepisów i jazdę z prędkością dostosowaną do panujących warunków na drodze.

Nigdy "po alkoholu"

Ze względu na możliwy wzmożony ruch podczas długiego weekendu policja zachęca do wyboru tras alternatywnych oraz sprawdzenia, gdzie trwają roboty drogowe. Apeluje, aby nigdy nie wsiadaćy za kierownicę po spożyciu alkoholu.

Policja przypomina tragiczny bilans akcji "Wielkanoc", kiedy na drogach od piątku do poniedziałku zginęło 38 osób. Przez całe święta odnotowano 281 wypadków drogowych, w których 308 osób zostało poważnie rannych. W tym roku zatrzymano 1450 kierujących pod wpływem alkoholu. To o 350 osób więcej niż w 2018 roku.

