Były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki był rozmówcą Grzegorza Kępki w programie "Gość Wydarzeń". Prowadzący zapytał swojego gościa m.in. o sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Europoseł PiS stwierdził, że Ziobro przebywa na Węgrzech ponieważ w Polsce nie ma on szans na uczciwy proces.

- Ustawione sądy, zlikwidowanie losowania sędziów. (...). On nie ma żadnych szans. Być może ma skończyć tak, jak Barbara Skrzypek. Ta sama grupa (obecny rząd - red.) za to odpowiada - stwierdził Jaki.

- Czy pan zna lidera drugiego państwa na świecie, poza Putinem, który tyle siły wkłada w to, żeby komunikować, że opozycję trzeba wsadzić do więzienia? - spytał polityk, nawiązując do częstych wypowiedzi premiera Donalda Tuska w tym temacie.

- Zbigniew Ziobro, gdyby nie to, że te sądy są ustawione, odsunięto połowę sędziów od orzekania, to na pewno by tutaj był - podsumował Jaki.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki nie wyklucza interwencji USA

Prowadzący zapytał swojego gościa, czy Ziobro "otrzyma azyl na Węgrzech" lub "wybiera się do USA".

- Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Stany Zjednoczone i inne państwa zabrały w tej sprawie głos (...). Sprawę rozliczają ci ludzie, którzy jako jedyni prawa nie przestrzegają. Dlatego, że stoi za nimi wojsko i policja - stwierdził.

- W tym wypadku przyznanie azylu byłoby uzasadnione (...). Sprawa jest oczywista z punktu widzenia prawa - podsumował Patryk Jaki.

Prowadzący przypomniał niedawny wywiad Mateusza Morawieckiego udzielonym dla portalu Gazeta.pl. Były premier stwierdził, że nie chce Ziobry jako ministra sprawiedliwości w swoim ewentualnym przyszłym rządzie.

- Na szczęście nie on o tym będzie decydował - skwitował Jaki.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie aresztowe w grudniu

13 listopada Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Ziobrę łącznie 26 przestępstw.

Zarzuty, które prokurator chce przedstawić posłowi PiS, dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Ziobro, który przebywa w Budapeszcie, nie zadeklarował jednoznacznie ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. - Zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy – podkreślił w jednym z wywiadów. Dodał też, że przyjdzie czas, aby „każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia". Ziobro mówił też, że wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

