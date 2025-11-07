"Staje się prawo i sprawiedliwość". Komentarze w Polsat News po głosowaniu ws. Ziobry

Gość Wydarzeń Agata Sucharska / mjo / polsatnews.pl

Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS Zbigniewa Ziobry. - Staje się prawo i staje się sprawiedliwość - skomentował decyzję parlamentarzystów w programie "Gość Wydarzeń" europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Odmiennie sytuację ocenił eurodeputowany PiS Tobiasz Bocheński z PiS, który uznał głosowanie za "cyrk medialny" wymierzony w opozycję.

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi przy stole w studiu telewizyjnym, jeden z nich trzyma filiżankę.
Polsat News
Posłowie zagłosowali za odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze

Sejm zdecydowaną większością głosów uchylił immunitet poselski Zbigniewowi Ziobrze, otwierając tym samym drogę do jego pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Parlamentarzyści wyrazili również zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Decyzja dotyczy wszystkich 27 zarzutów, które - jak zapowiada prokuratura - mają zostać mu postawione.

 

O ocenę wyniku "27 do zera" zapytał swoich rozmówców prowadzący piątkowego wydania "Gościa Wydarzeń" Grzegorz Kępka

 

- Sprawa ma charakter polityczny, nic dziwnego, że trafiła do Sejmu i nic dziwnego, jaki rezultat zobaczyliśmy na naszych ekranach, to pewien cyrk medialny - ocenił europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Zbigniew Ziobro bez immunitetu. Bocheński: Prześladowanie opozycji

Polityk skrytykował także zachowanie posłów Koalicji Obywatelskiej, zarzucając im "epatowanie prześladowaniem i chęcią nienawiści" oraz wypowiedzi, które - jak stwierdził - "urągają nie tylko parlamentowi, ale też standardom międzyludzkim". Według Bocheńskiego działania te mają na celu "dekonstrukcję ładu prawnego".

 

W dalszej części swojej wypowiedzi Bocheński podkreślił, że obecny rząd jest konsekwentny w swojej "politycznej woli prześladowania opozycji". - Jeżeli premier zapowiada, że jednym z filarów jego rządu nie jest dbanie o ochronę zdrowia, gospodarkę, tylko prześladowanie opozycji, no to mamy taki efekt - dodał polityk. 

 

Z kolei europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, odnosząc się do słów Bocheńskiego, zwrócił uwagę, że proces uchylania immunitetu jest standardową procedurą parlamentarną.

 

- Staje się prawo i staje się sprawiedliwość. Na razie jesteśmy na etapie sejmowym, parlamentarzyści podjęli decyzję, żeby Zbigniew Ziobro mógł, tak jak każdy obywatel, odpowiadać najpierw przed prokuraturą, a potem przed niezależnym sądem - powiedział Śmiszek. 

Starcie w studiu po głosowaniu ws. Ziobry. "To są normalne sprawy sejmowe"

Śmiszek skrytykował również retorykę przedstawicieli PiS. - Nie wiem, skąd u posła Bocheńskiego jakieś wielkie słowa o cyrku politycznym czy prześladowaniach. W poprzedniej kadencji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało większość, także były głosowane wnioski o uchylanie immunitetu i nikt nie robił z tego wielkiego larum - zaznaczył. 

 

Jak dodał, tego typu procedury są normalną częścią pracy parlamentu. - To są normalne sprawy sejmowe. Nie myliłbym tutaj porządku sądowego z porządkiem sejmowym - podkreślił dodając, że to niezależny sąd zdecyduje o dalszym losie byłego ministra sprawiedliwości.

 

