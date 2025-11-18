Paszport dyplomatyczny to specjalny dokument, który uprawnia do korzystania z przywilejów i immunitetów poza granicami kraju pochodzenia. Jest wydawany przez polskiego ministra spraw zagranicznych. Oprócz dyplomatów mogą się o niego ubiegać m.in. posłowie lub inni urzędnicy, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe za granicą.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Prokuratura chce go aresztować

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie i zadeklarował, że nie zamierza stawić się na przesłuchaniu w Polsce. Były szef resortu sprawiedliwości, poseł PiS, nie zostanie przesłuchany ani na Węgrzech, ani w Brukseli, ponieważ prokurator odrzucił jego propozycję w tej sprawie. Śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów za domniemane nadużycia w rozdzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

ZOBACZ: "Przykry moment". Donald Tusk komentuje uchylenie immunitetu i areszt Zbigniewa Ziobry

Prokuratura domaga się o zastosowania tymczasowego aresztu wobec Ziobry, który pozwoli mu wystawić za nim list gończy. O ewentualnym zastosowaniu takiego środka zapobiegawczego ma w grudniu zdecydować sąd.

Paszporty Romanowskiego także unieważnione

Wcześniej prokurator unieważnił dwa paszporty Marcina Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen - podała w sobotę "Rzeczpospolita". Gazeta dodała, że taki sam los czeka Zbigniewa Ziobrę, jeśli i on zdecyduje się na azyl polityczny na Węgrzech.

ZOBACZ: Ziobro pójdzie drogą Romanowskiego? "Na pewno bym zachęcał"

"Po ucieczce Romanowskiego z kraju prokuratura wystąpiła o unieważnienie dwóch jego paszportów do organów je wydających - MSZ i MSWiA. Jeden to paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to 'cywilny'" - dodała "Rz". Romanowski pozbawiony paszportów wystąpił o Genewski Dokument Podróży.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni