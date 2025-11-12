Powrót Ziobry do Polski. Polityk podał warunek

Zapytany przez Piotra Witwickiego o to, co musi się wydarzyć, żeby powrócił do Polski, Zbigniew Ziobro stwierdził, że "działać musi państwo prawa". - To proste. Każdy może ocenić, czy nielegalne odwoływanie prezesów sądów, czy nielegalne likwidowanie systemu losowego przydziału sędziów na rzecz wskazywania odręcznie sędziów, którzy mają rozpoznawać sprawę, zaufanych ministra sprawiedliwości, to jest łatwe do oceny, czy system jest zgodny z prawem, czy też nie - powiedział były minister.

Prowadzący wywiad przypomniał Ziobrze jego słowa o tym, że "nie ma świętych krów" i zauważył, że "przeciętny Kowalski" nie ma - w przeciwieństwie do lidera Suwerennej Polski - możliwości chowania się za immunitetem lub wyjazdu do Węgier. W odpowiedzi usłyszał jednak, że "każdy jest równy wobec prawa i każdy ma prawo bronić się przed bezprawiem".

Ziobro o polskim rządzie: Mamy do czynienia z przestępczą szajką

- Bezprawiem jest to, co robi Donald Tusk, popełniając przestępstwo za przestępstwem. Mamy do czynienia z przestępczą szajką, która dzisiaj rządzi Polską, a jednocześnie premierem jest człowiek, który ma legitymację demokratyczną, żeby tą funkcję pełnić, ale uznał, że sposobem poszerzania jego władzy i realizacji interesów władzy jest popełnianie świadomych czynów, które są sprzeczne z prawem - tłumaczył Ziobro.

Zdaniem byłego ministra, Donald Tusk jeszcze zanim objął urząd premiera, zapowiedział, że będzie "stosować prawo, tak jak oni je rozumieją". - Sam mandat demokratyczny nie upoważnia do tego, by łamać prawo - przekonywał lider Suwerennej Polski.

Piotr Witwicki przypomniał, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, politycy będącej w opozycji Platformy Obywatelskiej wskazywali, że to ówczesna władza łamie prawo. Decyzje o ewentualnym zatrzymaniu czy akcie oskarżenia są jednak podejmowane przez niezależne sądy. Argumentu tego nie uznał jednak rozmówca dziennikarza.

- Niezależni sędziowie będą wyznaczani przez nominatów nielegalnych pana Żurka. Jeśli pan pyta, kto łamie prawo, to przecież pan Żurek (...) sam przyznaje się, że łamie prawo, on to powiedział przecież. On nie powiedział, że w ten sposób interpretuje prawo, jak mówił to Bodnar. On powiedział, że świadomie łamie prawo, łamie ustawę i odwołuje prezesów - stwierdził Ziobro.

"Kto jest fujarą?" Zbigniew Ziobro odwołuje się do swoich słów z Sejmu

"Liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu" - te słowa Zbigniewa Ziobry, które padły podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, przypomniał swojemu gościowi Piotr Witwicki. W ich kontekście stwierdził, że "chyba okazało się, że nie są".

- Wszyscy liczyli, że Donald Tusk zamknie mnie w areszcie. Wielokrotnie łamał prawo. Czy siedzę w areszcie, takie jest pytanie i kto jest fujarą? Bo widzi pan, jeżeli oni tyle razy złamali ustawy, tyle razy łamali porządek prawny i konstytucję, to dla nich złamanie immunitetu, zatrzymanie mnie - wielokrotnie mieli ku temu okazję - jest wielkim dowodem nieudacznictwa i niekompetencji sprawczej - ocenił były prokurator generalny.

Jak dodał, dzisiaj może atakować Donalda Tuska i będzie to robił "dzień w dzień". - Dlatego, że są właśnie nieudacznikami - wskazał Ziobro.

