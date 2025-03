Seniorzy mogą odetchnąć z ulgą. Do tych lekarzy dostaną się bez skierowania

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło istotne zmiany, które ułatwią dostęp do niektórych specjalistów. Nowelizacja ustawy znosi obowiązek posiadania skierowania do psychologa, optometrysty oraz lekarza medycyny sportowej. To duże ułatwienie, zwłaszcza dla seniorów, którzy często wymagają szybkiej interwencji specjalistycznej, a dotychczas musieli przechodzić przez dodatkowe procedury.

Zniesienie obowiązku uzyskania skierowania to odpowiedź na rosnące potrzeby pacjentów i konieczność usprawnienia dostępu do opieki zdrowotnej.

Dotychczasowy system miał na celu ograniczanie kolejek, jednak w praktyce oznaczał, że pacjenci musieli umawiać się na dwie wizyty - najpierw do lekarza rodzinnego, a dopiero potem do specjalisty. Wiele osób rezygnowało z tego powodu z leczenia, co w dłuższej perspektywie mogło prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych.

Nowe przepisy mają poprawić profilaktykę i diagnostykę, umożliwiając pacjentom szybsze skorzystanie z pomocy.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej - nowelizacja przepisów

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej - nowelizacja przepisów

Aby wprowadzić te ułatwienia, Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W jej ramach pacjenci zyskają możliwość bezpośredniego dostępu do:

Optometrysty – specjalisty zajmującego się diagnostyką i korekcją wad wzroku.

Psychologa – bez skierowania będzie można skorzystać z pomocy psychologicznej w przypadku problemów emocjonalnych i zdrowia psychicznego.

Lekarza medycyny sportowej – osoby aktywne fizycznie oraz sportowcy będą mogli uzyskać niezbędne orzeczenia bez konieczności wcześniejszej wizyty u lekarza rodzinnego.

Skierowania, które już teraz nie są wymagane

W polskim systemie ochrony zdrowia istnieją już specjalizacje, do których pacjenci mogą udać się bez skierowania. Należą do nich:

Psychiatra - pacjent, który zmaga się z problemami emocjonalnymi lub zaburzeniami psychicznymi, może bez skierowania umówić się na wizytę u psychiatry. Ma to na celu przyspieszenie diagnozy oraz rozpoczęcie terapii.

Onkolog – dostęp do specjalistów onkologów bez skierowania ma na celu jak najszybsze rozpoznanie nowotworów, co jest niezbędne do wczesnego rozpoczęcia skutecznego leczenia.

Wenerolog – dostęp bez skierowania do tego specjalisty ma ułatwić szybkie diagnozowanie chorób przenoszonych drogą płciową, które wymagają szybkiej interwencji, aby zapobiec powikłaniom i transmisji zakażeń na kolejne osoby.

Dentysta - pacjenci mogą korzystać z usług dentysty bez skierowania, co pozwala na szybsze leczenie problemów stomatologicznych i skuteczną profilaktykę.

Ginekolog i położnik - do tych specjalistów również nie są wymagane skierowania, co umożliwia pacjentkom łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej, szczególnie w przypadku problemów związanych z ciążą czy chorobami kobiecymi.

Proponowane zmiany a reforma systemu ochrony zdrowia

Nowe przepisy są częścią reformy ochrony zdrowia, której celem jest odciążenie szpitali i zapewnienie pacjentom szybszego dostępu do lekarzy specjalistów. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że reforma systemu ma sprawić, aby pacjenci jak najdłużej byli objęci opieką w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zamiast trafiać do szpitali.

Zniesienie obowiązku uzyskiwania skierowań ułatwi leczenie szczególnie osobom starszym, dla których każda dodatkowa procedura może stanowić barierę w dostępie do specjalistycznej opieki zdrowotnej. W efekcie zmiany te mogą przyczynić się do szybszej diagnostyki i skuteczniejszego leczenia pacjentów.

