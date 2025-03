Według danych Polskiej Federacji Producentów Żywności w 2022 roku na rynek krajowy trafiło ok. 147 tys. ton margaryny. Statystyczny Polak spożywa jej prawie 4 kg rocznie.

Margaryna jako tańszy zamiennik masła

Wbrew powszechnej opinii margaryna nie powstała na początku XX wieku. Wynalazł ją francuski chemik Hippolyte Mège-Mouriès w 1869 roku jako tańszy substytut masła dla wojska i mniej zamożnych obywateli. Początkowo produkowano ją na bazie tłuszczów zwierzęcych, jednak z czasem zaczęto stosować tłuszcze roślinne. To właśnie proces technologiczny związany z ich utwardzaniem sprawił, że margaryna zyskała złą opinię.

ZOBACZ: Kiedyś owoce i warzywa były zdrowsze? Naukowcy ujawniają niepokojące dane

Utwardzanie olejów roślinnych prowadzi do powstawania tłuszczów trans - związków, które według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zwiększają poziom "złego" cholesterolu LDL, jednocześnie obniżając poziom "dobrego" cholesterolu HDL. W efekcie może dochodzić do przewlekłego stanu zapalnego w organizmie, co prowadzi do rozwoju miażdżycy.

Miażdżyca polega na odkładaniu się blaszek tłuszczowych w tętnicach, co stopniowo ogranicza przepływ krwi i zwiększa ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

Nie każda margaryna jest bezpieczna

Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dzienne spożycie tłuszczów trans powinno być ograniczone do absolutnego minimum, najlepiej poniżej 1 proc. całkowitej energii dostarczanej z pożywieniem.

ZOBACZ: Lekarze byli w błędzie? Zalecany poziom witaminy B12 może wcale nie być taki zdrowy

Jak pokazują badania Instytutu Żywności i Żywienia, margaryna wciąż jest jednym z najczęściej wybieranych produktów do smarowania pieczywa. Nie każdy jej rodzaj jest jednak neutralny dla zdrowia. Szczególnie niebezpieczne są twarde produkty w kostkach, stosowane do pieczenia i smażenia - mogą zawierać większe ilości szkodliwych tłuszczów trans.

Zdrowsze alternatywy

Choć nowoczesne technologie produkcji ograniczyły ilość szkodliwych substancji, ten popularny tłuszcz wciąż budzi kontrowersje pod względem wpływu na zdrowie. Reklamy sugerujące jego "lekkość" i "bogactwo minerałów" mogą brzmieć przekonująco, jednak warto uważnie analizować skład produktu.

Pixabay Ten produkt zwiększa ryzyko miażdżycy

Aby zmniejszyć ryzyko miażdżycy, warto na co dzień wybierać zdrowsze tłuszcze, takie jak:

oliwa z oliwek,

olej rzepakowy,

orzechy i nasiona,

masło klarowane (w umiarkowanych ilościach).

ZOBACZ: Duże zmiany w psychice seniorów. Ekspert tłumaczy, co się dzieje na starość w mózgu

Miażdżyca rozwija się stopniowo i przez długi czas nie daje objawów, ale jej skutki mogą być nagłe i groźne. Zawał serca i udar mózgu to jedne z najczęstszych konsekwencji tej choroby. Odpowiednia dieta to jeden z najważniejszych elementów profilaktyki, który pomaga chronić zdrowie na długie lata.

red. / polsatnews.pl