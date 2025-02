Od niedawna obowiązują nowe przepisy dotyczące darmowych leków dla seniorów i osób niepełnoletnich. Choć wprowadzono znaczące ułatwienia, nie oznaczają one nieograniczonego dostępu do wszystkich lekarstw. Poza odpowiednim wiekiem należy też spełniać inne warunki. O czym trzeba pamiętać przed udaniem się do apteki?