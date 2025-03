Zawał serca to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci na świecie. Choć wielu osobom kojarzy się z nagłym, silnym bólem, badania wskazują, że organizm często wysyła sygnały ostrzegawcze na długo przed atakiem. Niektóre z nich mogą pojawić się nawet miesiąc wcześniej, co daje czas na reakcję i wizytę u lekarza.

Każdego roku w Polsce choroby układu sercowo-naczyniowego prowadzą do 180 tysięcy zgonów, z czego 15 tysięcy to ofiary zawału serca - wynika z danych NFZ. Globalne statystyki są równie alarmujące. Według WHO choroby serca zabijają prawie 18 milionów osób rocznie. Dbałość o układ krążenia jest więc kluczowa, podobnie jak umiejętność rozpoznawania wczesnych objawów, które mogą sygnalizować zagrożenie.

Objawy nawet miesiąc przed atakiem serca

Badania opublikowane w "American Heart Association Journals" przeanalizowały przypadki 567 mężczyzn w wieku 35-65 lat, u których doszło do zawału. Aż 80 proc. z nich odczuwało symptomy ostrzegawcze od godziny do czterech tygodni przed zdarzeniem.

Pixabay Ciało ostrzega przed zawałem nawet miesiąc wcześniej

Najczęściej zgłaszanym objawem był ból w klatce piersiowej (56 proc. przypadków). Kolejnymi sygnałami były duszności (13 proc.) oraz zawroty głowy, omdlenia i kołatanie serca (po 4 proc.). Wiele z tych osób chorowało na miażdżycę lub inne schorzenia układu krążenia, jednak tylko połowa miała wcześniej wykonane badania diagnostyczne.

Eksperci ostrzegają, że ignorowanie tych objawów może prowadzić do tragicznych konsekwencji. - Jeśli zauważysz u siebie takie symptomy, nie zwlekaj. Skonsultuj się z lekarzem jak najszybciej - apeluje Sumeet Chugh z Cedars-Sinai Medical Center w Kalifornii, współautor badania.

Odpowiednia dieta, sen i aktywność. Serce będzie wdzięczne

Serce to jeden z najważniejszych organów w organizmie, a osoby starsze należą do grupy szczególnie narażonej na choroby układu krążenia. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że kluczowe dla profilaktyki są zdrowe nawyki. W tym kontekście wymienia się następujące kroki:

unikanie palenia (także biernego) oraz picia alkoholu,

odpowiedni sen (8-godzinny i nieprzerwany),

aktywność fizyczna (przeciwdziała nadwadze i zakrzepicy żył),

regularne wizyty u specjalistów,

kontrola ciśnienia i poziomu cholesterolu,

redukcja stresu,

należyta higiena jamy ustnej.

Równie ważna jest odpowiednia dieta. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaleca ograniczenie tłuszczów nasyconych i cukrów prostych na rzecz warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów i zdrowych tłuszczów, takich jak oliwa z oliwek i orzechy.

Szczególnie polecana dla osób z problemami sercowo-naczyniowymi jest dieta DASH, która już po dwóch tygodniach poprawia wyniki zdrowotne. Oparta jest na dużej ilości warzyw, owoców, chudego białka oraz ograniczeniu soli, słodyczy i wysoko przetworzonych produktów.

