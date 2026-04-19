Nigdy nie postępuj tak z deszczówką. Grozi nawet 10 tys. zł grzywny

Zgodnie z polskim prawem wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Reguluje to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 757).

Przepisy są jasne: "Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej"

W czym tkwi problem?

Problem nielegalnego odprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej ma charakter techniczny i finansowy. Woda opadowa transportuje piasek, żwir i inne zanieczyszczenia, które trafiając do kanalizacji sanitarnej, zapychają instalacje i skracają żywotność pomp.

Powoduje to większe zużycie energii, częstsze awarie i konieczność modernizacji infrastruktury. Koszty tego ponoszą wszyscy mieszkańcy, opłacając wyższe rachunki.

Takie postępowanie z wodami opadowymi jest zabronione wprost przez art. 9 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy. Nie można zatem:

podłączać rur spustowych, krat czy wpustów do istniejącego systemu

otwierać studzienek kanalizacyjnych , aby usprawnić odpływ wód opadowych z posesji

Kontrole bez wchodzenia na posesję

W jaki sposób wykrywane są nielegalne podłączenia? Jedną z metod stosowanych przez służby jest tzw. zadymianie instalacji kanalizacyjnej. Polega ono na wprowadzeniu dymu do sieci i sprawdzeniu, czy wydostaje się on np. z rynien lub kratek odwodnieniowych znajdujących się przy budynku. Samorządy mają uprawnienia do przeprowadzania takich działań i coraz częściej z nich korzystają.

Co ważne, kara w przypadku wykrycia nieprawidłowości nie spada na właściciela posesji od razu. Osoba, u której zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzenie wód opadowych najpierw dostanie wezwanie do zaniechania działań i usunięcia stanu.

Jeśli tego nie zrobi, wtedy musi liczyć się z dotkliwą karą finansową - do 10 tys. zł (w skrajnych sytuacjach nawet ograniczenie wolności).

Zbiorniki na deszczówkę to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

"Tak" dla zbiorników retencyjnych

Rozwiązaniem zgodnym z prawem i korzystnym ekonomicznie (i ekologicznie!) są zbiorniki retencyjne, czyli instalacje do gromadzenia deszczówki. Pozwalają one magazynować wodę i wykorzystywać ją np. do podlewania ogrodu, co zmniejsza zużycie wody pitnej.

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - można w ten sposób zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie nawet do 60 proc. Oprócz tego, retencja przydomowa odciąża system kanalizacyjny i ogranicza ryzyko lokalnych podtopień.

Lepiej więc stworzyć na własnej działce system retencyjny, który często jest dofinansowany z budżetu samorządu. Mowa tu o takich rozwiązaniach jak:

powierzchniowe zbiorniki retencyjne (np. oczka wodne)

podziemne zbiorniki retencyjne (pozwalające wykorzystać wodę do celów gospodarczych)

stawy hydrofitowe (z roślinami wodnymi i bagiennymi)

ogrody deszczowe (np. łąki kwietne)

pasaże roślinne (na granicy posesji)

zbiorniki na deszczówkę

skrzynki rozsączające (powoli odprowadzające wodę do gruntu)

zielone dachy

red. / polsatnews.pl