"Gdzie są moje pieniądze z komunii?" Prawo daje dzieciom konkretne uprawnienia

Po uroczystości w domu często zostają koperty z gotówką. I właśnie wtedy pojawia się temat, który wraca po latach: czy rodzice mogą wydać te pieniądze według własnego uznania?

Pieniądze z komunii to majątek dziecka. Prawo nie pozostawia wątpliwości

Środki przekazane dziecku w formie prezentu stanowią jego majątek. Nie są własnością rodziców, nawet jeśli to oni fizycznie je przechowują. Wprost wynika to z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje zasady zarządzania majątkiem małoletniego. Istotny jest tu art. 101 § 1 kro, zgodnie z którym:

"Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską"

To, że rodzice zarządzają pieniędzmi dziecka, nie oznacza oczywiście, że mogą je dowolnie wydawać. Prawo wyraźnie rozróżnia:

czynności zwykłego zarządu

czynności przekraczające zwykły zarząd

Jak wyjaśniają eksperci z Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu do czynności zwykłego zarządu zalicza się przede wszystkim bieżące, drobne wydatki związane z korzystaniem z majątku dziecka lub jego utrzymaniem. Może to być np. naprawa rzeczy należącej do dziecka (aparat, rower, czy laptop otrzymany od bliskich).

Zgodnie z art. 101 § 3 KRO, rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego podejmować decyzji, które wykraczają poza zwykłe zarządzanie majątkiem dziecka.

"Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 6401 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.[...] dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko".

W praktyce oznacza to, że większe wydatki z pieniędzy komunijnych nie powinny być swobodnie podejmowane.

Czy rodzic może wydać pieniądze z komunii na przyjęcie?

Nie ma co ukrywać, że koszt przyjęcia komunijnego bywa wysoki. W 2026 roku średni koszt to 10-12 tys. zł, natomiast na grupach komunijnych w mediach społecznościowych nie brakuje deklaracji kwot rzędu 18-20 tys. zł. Część rodziców pokrywa go z pieniędzy przekazanych dziecku. Z punktu widzenia przepisów jest to wątpliwe.

Środki otrzymane przez dziecko powinny być wykorzystywane w jego interesie. Czy pokrycie kosztów imprezy spełnia ten warunek? Tę kwestię każdorazowo musiałby pewnie rozstrzygnąć sąd, gdyby ktoś pozwał swoich rodziców za takie rozporządzanie majątkiem.

Dziecko uzyskuje ograniczone prawa po 13. roku życia

Do ukończenia 13 lat dziecko nie ma zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie może samodzielnie podejmować decyzji finansowych. Później sytuacja się zmienia.

Dziecko nabywa wówczas ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może bez zgody rodzica rozporządzać swoim zarobkiem.

Oznacza to, że:

może samodzielnie dysponować swoim majątkiem (m.in. zarobkiem oraz przedmiotami oddanymi mu do swobodnego użytku )

swobodnego użytku ma prawo wiedzieć , co się stało z jego majątkiem

może zakwestionować sposób zarządzania pieniędzmi przez rodziców

Warto tutaj przywołać art. 101 § 2 kro. Przepis wyraźnie wskazuje, że zarząd rodziców nie dotyczy zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Tylko, że pieniądze z komunii nie są ani jednym, ani drugim.

Co to oznacza? Nadal podlegają one pieczy rodziców, nawet po ukończeniu przez dziecko 13 lat, Oczywiście wciąż nie oznacza to prawa do swobodnego wydawania tych środków.

Co po 18. roku życia? Dziecko może upomnieć się o swoje pieniądze

Wraz z ukończeniem 18 lat młoda osoba przejmuje pełną kontrolę nad swoim majątkiem. Oznacza to, że może nie tylko swobodnie nim dysponować, ale także sprawdzić, w jaki sposób był wcześniej zarządzany.

"Po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka. Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku pobranych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej" - brzmi art. 105 KRO.

Choć intencją ustawodawcy najpewniej była chęć uregulowania kwestii zarządzania większymi majątkami, np. odziedziczonymi przez dziecko, to nie oznacza jednak, że rodzice nie będą musieli wytłumaczyć się z tego, jak zarządzali mniejszymi kwotami podarowanymi małoletniemu.

Po latach może zostać zatem paść kultowe pytanie "Gdzie są moje pieniądze z komunii?". Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje więc podejmowanie decyzji wspólnie z dzieckiem, zwłaszcza gdy w grę wchodzą większe kwoty.

red. / polsatnews.pl