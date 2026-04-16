Światowa kuchnia pełna jest paradoksów. To, co w jednym kraju uchodzi za przysmak, w innym bywa traktowane jak odpad. Polacy zajadają się ryżem lub makaronem z sosem owocowo-śmietanowym, podczas gdy Azjaci i Włosi patrzą na takie połączenie z niemałym zaskoczeniem.

Bywa, że produkty cenione na Zachodzie są całkowicie ignorowane w Polsce. Tak właśnie jest z młodymi pędami chmielu. W kraju nad Wisłą to pospolity chwast, podczas gdy za naszą zachodnią granicą stały się ekskluzywnym rarytasem i trafiają na stoły restauracji premium.

Pędy chmielu. 1000 euro za niewinny "chwast"

Młode pędy chmielu (Humulus lupulus) pojawiają się wczesną wiosną i przypominają wyglądem zielone szparagi. Stąd też ich potoczna nazwa "dzikie szparagi".

W Niemczech każdej wiosny odbywa się kilkutygodniowy festiwal kulinarny Hopfenspargelwochen w bawarskim regionie Hallertau, największym obszarze uprawy chmielu na świecie. Restauracje z całego regionu prześcigają się wówczas w daniach z pędów chmielu. Miejscowi mówią wprost: czym trufla jest dla Toskanii, tym hopfenspargel jest dla Hallertau.

Ich smak jest delikatny, lekko gorzkawy z wyczuwalną nutą orzechową i roślinnym finiszem. Surowe pędy są gorzkie i cierpkie, dlatego zalecana jest obróbka termiczna.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie pędy są jednakowo cenne. Cena 1000 euro za kilogram dotyczy przede wszystkim białych pędów chmielu, które nie wyrosły jeszcze z gleby. Zielone pędy, widoczne nad ziemią, są tańsze i łatwiejsze do zebrania.

Jakie składniki odżywcze zawierają pędy chmielu?

Włoscy naukowcy z Uniwersytetu w Ferrarze, którzy w 2017 roku jako pierwsi kompleksowo przebadali pędy dzikiego chmielu, potwierdzili obecność aktywnych flawonoidów o działaniu antyoksydacyjnym, szczególnie glikozydów kwercetyny i kaempferolu.

W konkluzji badania naukowcy napisali, że pędy chmielu stanowią "nowe źródło flawonoli, które mogą być włączone do diety jako żywność funkcjonalna lub zastosowane w nutraceutyce".

To jednak nie wszystko. Roślina zawiera też:

witaminy z grupy B, w tym B6, kwas foliowy

wapń, magnez, cynk

fitoestrogeny

Związki te mają właściwości wspierające funkcjonowanie układu nerwowego, krwionośnego i hormonalnego kobiet (ze względu na obecność fitoestrogenów) oraz antyoksydacyjne, a także wzmacniające kości i układ odpornościowy.

Jak zbierać pędy chmielu?

Sezon trwa od marca do połowy maja. Występują naturalnie w Polsce:

na skrajach lasów

przy rzekach i jeziorach

na nieużytkach i miedzach

Co ważne, zbiera się wyłącznie młode końcówki (o długości około 15 cm), kiedy są miękkie i łatwo odłamują się od łodygi. To wtedy znak, że są soczyste i nadają się do jedzenia. Starsze części są włókniste i gorzkie.

W jaki sposób można jeść pędy chmielu?

Przede wszystkim należy pamiętać, aby szybko przetworzyć zebrane pędy chmielu, ponieważ łatwo tracą one świeżość i twardnieją. Podczas przyrządzania warto maksymalnie skrócić czas obróbki termicznej. Długi czas gotowania, blanszowania czy pieczenia sprawia, że roślina traci właściwości, aromat i teksturę.

Pędy chmielu najlepiej smakują, jeśli poda się je:

blanszowane i serwowane z masłem lub oliwą (zaledwie 2-3 minuty)

smażone z jajkiem

jako dodatek do risotto lub makaronu

Można je również kisić lub dusić. Wówczas zachowują część właściwości i charakterystyczną lekko gorzką nutę.

Bibliografia:

Maietti A., Brighenti V., Bonetti G., Tedeschi P., Prencipe F.P., Benvenuti S., Pellati F. (2017). Metabolite profiling of flavonols and in vitro antioxidant activity of young shoots of wild Humulus lupulus L. (hop). Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 142, 28–34. Doi: 10.1016/j.jpba.2017.04.04

red. / polsatnews.pl