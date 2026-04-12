Gdzie wyrzucić brudne słoiki? Wielu popełnia błąd, który wpływa na pracę sortowni

Po świętach i w okresie wiosennych porządków na śmietnikach przybywa szklanych pojemników z nadpoczętym lub w ogóle nieruszonym starym jedzeniem. Wskazane jest ich odpowiednie opróżnienie przed wyrzuceniem. "Nie wyrzucajcie słoików z zawartością do zielonego pojemnika na szkło" - apeluje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Pełny słoik z zepsutymi przetworami. Gdzie go wyrzucić?

MPO tłumaczy, że żywność pochodzenia roślinnego, nawet jeśli pokryta jest pleśnią, powinna być wsadzona do brązowego kontenera bio. W czarnym koszu (zmieszane) powinno wylądować mięso. Płynna zawartość nie może

Co się stanie, gdy pełen jedzenia słoik trafi do miejsca składowania szkła? Jak podaje portal biznes.interia.pl, powołując się na pracowników sortowni, w ten sposób doprowadza się do sytuacji, gdy z linii przesuwającej odpady trzeba usunąć pozostałości pokarmu. To wiąże się z jej zatrzymaniem i czyszczeniem.

Czy myć słoiki? Odpowiedź jest prosta

Jak przypomina warszawski Urząd Miasta, z drugiej strony nadgorliwość też nie jest wskazana. Słoików nie trzeba myć, samo dobre ich opróżnienie wystarcza. Nie ma też konieczności usuwania etykiet, nadruków albo metalowych zamknięć. Procedura przetwarzania zakłada ich usunięcie

Mycie pod bieżącą wodą z użyciem detergentów, wbrew intuicji, jest wręcz szkodliwe. Stanowi marnowanie zasobów w sytuacji, w której pozostanie drobnych resztek, nie będzie mieć żadnego wpływu na recykling.

Po świętach w śmietnikach przybywa słoików ze starym jedzeniem, MPO apeluje o właściwe segregowanie odpadów

Co ważne, nie jest problemem umieszczenie w zielonym kuble zbitego słoika. Podobne higieniczne zalecenia dotyczą szklanych butelek, również stłuczonych. W miejscu na szkło nie mogą jednak lądować takie przedmioty jak lustra, szklanki czy wazony. Z uwagi na inne właściwości chemiczne, nie nadają się one do przetwarzania.

Wyrzucać czy nie? Stop marnowaniu jedzenia

Zanim jednak do śmietników trafi jakakolwiek żywność, dobrze jest przemyśleć, czy naprawdę istnieje taka konieczność. W poświątecznym czasie eksperci znów przypominają o skali marnowania jedzenia, choćby przygotowanego na zapas.

Instytut Ochrony Środowiska podaje, że na jednego Polaka przypada ok. 67 kg wyrzuconych pokarmów. To przekłada się na utratę przez przeciętną polską rodzinę nawet 3 tys. złotych rocznie. Cierpi na tym również środowisko.

Eksperci apelują, aby mądrze planować zakupy, przygotowywać mniej dań. Powinno się też wykorzystywać resztki, mrozić pozostałości potraw lub się nimi dzielić. W wielu miastach funkcjonują specjalne jadłodzielnie, które pozwalają na przekazanie nadwyżek z lodówek i spiżarni potrzebującym osobom.

red. / polsatnews.pl