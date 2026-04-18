Sezon komunijny już na horyzoncie. Cenne dary są nieodłącznym elementem tej religijnej i rodzinnej uroczystości. Dlatego wiele firm próbuje odczytać zamiary konsumentów w związku z nadchodzącą potrzebą sprawienia pamiątki młodemu wiernemu.

Ankieta, którą przeprowadził serwis Komputronik.pl na grupie ponad 1000 osób, wskazuje, iż pieniądze i rowery nie są na liście priorytetów kupujących.



Elektroniczne gadżety na komunię. Oto najpopularniejsze wybory

Zdecydowanym zwycięzcą głosowania okazała się elektronika, na którą wskazało 68,6 proc. respondentów, na drugim miejscu znalazły się pieniądze w kopercie 8,6 proc., a na kolejnych złoto, biżuteria oraz rowery i sprzęt sportowy. A co konkretnie z elektroniki dostają dzieci?

Kupujący sprzęt elektroniczny w 45,2 proc. przypadków zadeklarowali nabycie laptopa. Wyróżniono edukacyjne funkcje takiego urządzenia, zapewniającego łatwy dostęp do multimediów czy poszerzających wiedzę aplikacji. Jednocześnie filmy, gry czy dostęp do internetu dają użytkownikowi rozrywkę.

16,1 proc. wskazało na komputery stacjonarne. Są wydajniejsze i trwalsze, co zapewnia dłuższe korzystanie i lepsze osiągi przy nauce nowych narzędzi i technologii. Gwarantują ponadto lepszą grafikę i wydajność uruchamianych programów. Pierwszą piątkę uzupełniają smartfony i tablety (niecałe 10 proc.) oraz konsole (6,5 proc.). Nieco ponad 3 proc. komunijnych gości przyniesie ze sobą drony.

Po pierwsze trwałość, po drugie cena

Wśród bardziej tradycyjnych prezentów ankietowani najczęściej wskazują gotówkę. Wynik na poziomie 8,6 proc. to jednak zauważalny spadek względem zeszłorocznych ponad 30 proc. Zazwyczaj do koperty trafia od 300 do 1000 złotych.

Zainteresowaniem cieszy się złoto, czy to w formie inwestycyjnej (5,7 proc.), czy biżuterii (2,9 proc.). W pierwszym przypadku docenia się walor, jakim jest inwestycja w przyszłość dziecka, w drugim wskazuje, że to cenna pamiątka.

Celebrujący sakrament mogą też liczyć na rowery, książki czy ubrania. Dla ponad jednej czwartej ankietowanych o wyborze daru decyduje jego praktyczność. U niewiele mniejszego odsetka kluczowy był budżet. Ponad 15 proc. zwraca uwagę głównie na trwałość prezentu.

Komunijne prezenty. Pójdą na to tysiące złotych

Ankieta uwydatnia jeszcze jeden aspekt, mianowicie rolę rodziców chrzestnych. Nieraz nie są nimi osoby blisko spokrewnione. Mimo tego czują się zobowiązane, by upominek od nich miał wyższą wartość. Takie poczucie deklaruje 67 proc. badanych.

Ile Polacy chcą wydać na komunijne podarunki? Ponad jedna trzecia szykuje na ten cel 2000-3000 zł. Przedziały od 501 do 1000 zł, a także 1001 do 2000 zł wskazało po 26,7 proc.

- Wynika z tego, że dominują raczej wysokie budżety (...). Nie jest więc niczym nowym, że Pierwsza Komunia pozostaje kosztowną uroczystością - komentuje Komputronik.pl.

Perspektywa duchownych na prezenty komunijne 2026

Na rosnącą skalę wydatków i coraz bardziej materialny charakter uroczystości zwracają uwagę duchowni. Jak opisuje Dziennik Łódzki, księża podkreślają, że sens pierwszej komunii świętej nie powinien sprowadzać się do wartości prezentów.

- Komunia nie jest świętem komercyjnym i warto o tym pamiętać. Dla dziecka najważniejsza jest obecność bliskich, a nie porównywanie się, kto dostał droższy prezent - wskazuje ks. Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w wypowiedzi dla Dziennika.

Zwraca on uwagę, że coraz częściej dorośli, zamiast skupić się na przeżyciu religijnym, próbują "nadrobić" oczekiwania otoczenia kosztownymi upominkami. Tymczasem znacznie większą wartość może mieć wspólnie spędzony czas lub symboliczny prezent.

red. / polsatnews.pl