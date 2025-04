Pierwsza komunia święta to dla młodego katolika wyjątkowe duchowe przeżycie. W tle jego przygotowań do obrzędu pojawiają się wyzwania związane z uroczystym przyjęciem po ceremonii. To znaczące obciążenie finansowe zarówno dla rodziców, jak i dla gości.

Przyjęcie sakramentu przez dziecko należy postrzegać przede wszystkim jako wydarzenie religijne. Niemniej z roku na rok coraz więcej uwagi przykuwa jego aspekt materialny. Środki przeznaczane na ten cel potrafią zaskoczyć. Pojawia się więc pytanie: ile wypada włożyć do koperty, będąc zaproszonym na komunię?

Ile do koperty na komunię? Chrzestni wydadzą najwięcej

Najprostsza odpowiedź brzmi: tyle, ile daną osobę stać. Każdy gość ma jednak świadomość, że wypada przygotować kwotę, która oddaje stopień zażyłość z bohaterem uroczystości i jego rodziną. Bierze się pod uwagę również rachunek - świętujący chcą co najmniej pokryć koszt tzw. talerzyka.

W nieoficjalnym "cenniku" można znaleźć różne sumy. Kwestia ta często poruszana jest na grupach w mediach społecznościowych poświęconych pierwszej komunii. Dopytują o to zwłaszcza rodzice chrzestni. Najczęściej sugeruje im się kopertę o wartości 1000, 1200 lub 1500 zł.

Zdarzają się też osoby, które deklarują, że podarowały 2000 zł. Dziadkowie zwykle przeznaczają na ten cel od 500 do 1000 zł. Dalsi członkowie rodziny nie schodzą poniżej 100-200 zł i rzadko przekraczają 600 zł. Przyjmuje się, że standardowa, rekomendowana kwota to około 500 zł.

Gotówka to jednak tylko jedna część prezentu - osobną sprawą są dodatkowe upominki. Zdarzają się sytuacje, w których poza czterocyfrową sumą dziecko otrzymuje wartościowy prezent. Może to być rower, hulajnoga, smartfon, tablet czy złoty medalik. Ceny takich przedmiotów sięgają od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W efekcie łączne środki wydane na pierwszą komunię bratanka czy chrześnicy mogą przewyższać kwotę wkładaną do koperty na ślub bardzo bliskiej osoby.

Koszt pierwsze komunii świętej. Sumy robią wrażenie

Nie dla wszystkich jest to jednak zaskoczenie. Co roku rodzice gotowi są wydawać coraz więcej na komunijne imprezy. Za sam "talerzyk" w wynajętym lokalu trzeba zapłacić około 150-300 zł za osobę. Ok. 300-600 zł życzą sobie cukiernie za specjalne torty, nieodłączny element wydarzenia. Udekorowanie sali może kosztować nawet 1000 zł.

Należy również pamiętać o kosztach ubioru. Zarówno w przypadku chłopców, jak i dziewczynek, trzeba na to przeznaczyć około 200-500 zł. Kolejne setki złotych pochłaniają dodatki: rękawiczki, buty czy wianki. Dodatkowo rodzice uczniów składają się na "wynagrodzenie" dla księdza, datek dla organisty i ozdoby w kościele (po kilkadziesiąt złotych za dziecko).

Można założyć, że koszt całego przedsięwzięcia (przy 30 gościach), to ok. 7000-10000 zł. Nie jest jednak rzadkością organizacja uroczystości z większym rozmachem, wówczas wydawane są kolejne tysiące.

red. / polsatnews.pl