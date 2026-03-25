W gąszczu internetowych grup dla rodziców szczególnie popularny stał się temat komunijny. A zwłaszcza kwestia wydatków związanych z tym sakramentem. Niewiele osób decyduje się urządzić uroczystość w domu. Znacznie więcej postanawia wydać ogromne kwoty na przyjęcie w restauracji. Sumy mogą szokować.

Koszty komunijne w 2026 roku

Tak jak w przypadku wesela, największą część budżetu komunijnego stanowią wydatki związane z przyjęciem. Cena tzw. talerzyka w restauracji zależy od miasta i różnorodności wybranego menu. Znaczenie ma też, czy wydarzenie organizuje lokal, czy catering jest dostarczany przez firmę zewnętrzną.

Szybki przegląd ofert pokazuje, że we Wrocławiu ceny zaczynają się w większości lokali od 200-250 zł za osobę. W Warszawie są to już ceny od 275-300 zł. A w Gdańsku 295-300 zł.

Oczywiście można też spotkać oferty od 100 czy 180 zł. Jednak są to sporadyczne przypadki i dotyczą niewielkich miejscowości, restauracji mniej popularnych i ze skromniejszą ofertą.

Na grupie "Pierwsza Komunia Święta 2026 - 2027" jedna z mam wylicza wydatki:



"Sala 5 tys. 20 os. Dekoracje około 1000, tort 300, słodki stół 350 (sama robię), fotograf 500, ubranie 4 osoby około 3 tys. Kwiaty wianek itp. 400, zaproszenia i podziękowania 250"

Inna użytkowniczka, na tej samej grupie, potwierdza ogromną skalę wydatków z jakimi wiąże się to wydarzenie.

"Sam lokal na 34 osoby w tym dwoje malutkich dzieci - 7000 zł. Tort jakieś 600, ciasto około 450"

Nieliczni zadają pytanie: czy komunia musi przypominać coraz częściej wesele. Są to przeważnie wątpliwości wyrażane w anonimowych komentarzach.

Wyraźnie widać, że najskromniejsza uroczystość, składająca się tylko z obiadu i deseru dla niewielkiego grona najbliższych wyraźnie obniża koszty. Jak przyznaje jedna z kobiet na wspomnianej grupie, taka komunia dla 15 osób z dziećmi kosztuje ok. 1650 zł przy zaserwowaniu tylko obiadu z dwóch dań, ciasta, kawy, napoju i tortu.

Ile komunia w Polsce kosztuje gości?

Znaczna część kosztów przyjęcia może się zwrócić, wziąwszy pod uwagę kosztowność wręczanych prezentów. Coraz częściej słychać głosy, że koperty komunijne przypominają te wręczane podczas wesel. Jaka jest prawda? Wiele wyjaśnia raport Santander Consumer Bank "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania 2025":

6 proc. uznaje symboliczny prezent do 100 zł

14 proc. podarowuje 101-200 zł

16 proc. decyduje się włożyć do koperty 201-300 zł

14 proc. odkłada kwotę 301-400 zł

18 proc. przyznaje, że podarowałoby 401-500 zł

7 proc. może pozwolić sobie na kwoty 501-600 zł

3 proc. decyduje się na kwoty w przedziale 601-700 zł

po 2 proc. podarowuje sumy 701-800 zł i 801-900 zł

4 proc. wkłada do koperty 901-1000 zł

1 proc. jest w stanie przeznaczyć na ten cel 1000 zł

Co ciekawe, nawet 32 proc. ankietowanych przyznaje, że rozważa odmowę uczestnictwa w komunii ze względów budżetowych. Taką deklarację składają przede wszystkim osoby w wieku 30-39 lat, czyli na tzw. dorobku.

red. / polsatnews.pl