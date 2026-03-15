Pierwsza Komunia Święta 2026. Ile wypada włożyć do koperty?
Część osób już teraz zagląda do swoich portfeli, bo sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. Zaproszenia na uroczystości trafiają już do bliskich, przez co pojawia się pytanie, które co roku wywołuje wiele dyskusji: ile pieniędzy wypada podarować dziecku w kopercie.
- W mediach społecznościowych trwa gorąca dyskusja na temat wysokości prezentów komunijnych i oczekiwań finansowych rodziny
- Koszty organizacji Pierwszej Komunii Świętej 2026 dla kilkudziesięciu gości wahają się od kilkunastu do nawet ponad dwudziestu tysięcy złotych
- Wysokość prezentu w kopercie dla dziecka powinna być dostosowana do możliwości finansowych gościa, a kwoty wahają się od kilkuset do nawet dwóch tysięcy złotych w przypadku najbliższej rodziny
Na grupach komunijnych w mediach społecznościowych wrze od pytań związanych z wysokością prezentów i oczekiwaniami rodziny.
Internauci zastanawiają się, czy istnieją konkretne "stawki", a także czy wypada kierować się kosztami przyjęcia. W dyskusjach pojawiają się bardzo różne kwoty, od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych w przypadku najbliższej rodziny (dziadkowie, chrzestni).
Pierwsza Komunia Święta to coraz droższa uroczystość
"Ile was razem wyjdzie komunia święta? Jaki budżet?" - pyta jeden z użytkowników na grupie "Pierwsza Komunia Święta 2026-2027" (Facebook), liczącej ponad 30 tys. członków.
Odpowiedzi są różne. Część rodziców deklaruje, że przy skromnym przyjęciu w domu udaje się zmieścić nawet w 1-3 tys. zł, jednak to raczej rzadkość.
W większości wpisów pojawiają się budżety od około 8 do 15 tys. zł, zwłaszcza gdy uroczystość odbywa się w restauracji i dotyczy tylko kilkudziesięciu gości. Nie brakuje też znacznie wyższych kosztów. Przy przyjęciach na 50-70 osób rodziny wskazują wydatki rzędu 20-25 tys. zł, a pojedyncze osoby deklarują nawet około 30 tys. zł.
Najczęściej podawany łączny koszt komunii oscyluje wokół 10 tys. zł, a średnia z tych deklaracji wynosi niespełna 11 tys. zł. Na ostateczny koszt wpływa przede wszystkim:
- miasto
- lokal
- ilości gości
- planowane menu
- atrakcje
Do tego dochodzą także wydatki związane z samą uroczystością religijną (np. składki parafialne, kwiaty do kościoła, fotograf czy pamiątki dla dzieci przystępujących do sakramentu). Rodzice wskazują też na koszty ubioru: alby lub sukienki komunijnej, butów oraz często nowych strojów dla całej rodziny.
Ile kosztuje "talerzyk" komunijny w 2026 roku?
Często przy ustalaniu kwoty w kopercie (czy to na komunię, czy wesele) punktem odniesienia jest tzw. koszt talerzyka. Jest to cena przyjęcia przypadająca na jednego gościa w restauracji. To właśnie od tej kwoty część zaproszonych zaczyna wyliczanie prezentu dla dziecka.
Jak to wygląda w 2026 roku? Z komentarzy internautów wynika, że w 2026 roku najczęściej jest to ok. od 250 do 300 zł za osobę, ale w niektórych lokalach ceny sięgają nawet ponad 300-400 zł.
Jedna z użytkowniczek wspomnianej grupy komunijnej pisze wprost:
"Radom i okolice to od 220 do 280 za talerzyk, ja płacę 240 i w tym mam 4 dania gorące, 8 przystawek, 3 sałatki, ciasto, owoce, napoje bez limitu, kawa i herbata".
Ile do koperty na komunię w 2026 roku?
Coraz częściej zamiast tradycyjnych prezentów (m.in. zegarki, rowery, biżuteria, pismo święte) goście wręczają po prostu kopertę z pieniędzmi. Rodzice podkreślają, że to wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ dziecko może samo zdecydować, na co przeznaczy otrzymane środki.
Z dyskusji w internecie wynika, że pewne przedziały kwot pojawiają się najczęściej. Orientacyjnie wygląda to tak:
- znajomi lub dalsza rodzina - ok. 200-300 zł
- ciocie i wujkowie - ok. 500-800 zł
- dziadkowie - ok. 700-1500 zł
- rodzice chrzestni - ok. 1000-2000 zł
W komentarzach na forach pojawia się przekonanie, że 1000 zł to dziś dolna granica dla chrzestnego, choć inni uważają takie podejście za przesadę.
"Tysiąc to teraz takie minimum mi się wydaje na dziecko" - napisała jedna z uczestniczek dyskusji. Inna dodaje: "Ja w tamtym roku miałam komunię 2 chrześniaków. Każdy dostał po 1700 zł".
"Daj tyle, ile możesz"
Oczywiście wysokość prezentu nie powinna wynikać z presji ani porównań z innymi gośćmi. Część rodziców wprost zaznacza, że komunia nie powinna zamieniać się w finansowy wyścig.
"Jako matka dziecka, które przyjmuje w tym roku komunię, oświadczam, że nie oczekujemy od gości nic. Jeśli nie byłoby mnie stać na imprezę, zrobiłabym w domu kawę i upiekła ciasto. Głupio wymagać od gości zwrotu za miejsce" - napisała jedna z uczestniczek dyskusji.
Podobne głosy pojawiają się w wielu komentarzach. "My dajemy po 500 zł. To jest komunia, nie ślub" - stwierdza inna internautka.
Właśnie dlatego wśród setek odpowiedzi najczęściej powtarza się jedna rada: wysokość koperty powinna zależeć przede wszystkim od możliwości finansowych gościa.
