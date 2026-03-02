Jeszcze na początku XXI wieku śluby kościelne zawierano w Polsce ponad 2,5 razy częściej niż cywilne. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego sięgających 1999 roku, z biegiem lat różnica ta stopniowo się zmniejszała. Przełomowe okazały się lata 2023 i 2024. Trend wówczas się odwrócił i większość par zdecydowała się na ceremonię świecką.

W 2024 roku na 135,4 tys. ślubów 75,7 tys. miało charakter cywilny. Niekorzystna dla Kościoła tendencja jest widoczna również w innych badaniach.

Coraz mniej ślubów. Zapaść w statystykach

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) zaprezentował raport "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia 2024. Kościół w liczbach". Ważną jego częścią są bilanse zawieranych małżeństw. Mówią one same za siebie. W 2019 r. udzielono 125 tys. takich sakramentów, w 2024 - już tylko 68,3 tys. W porównaniu z 2014 r. (132,2 tys.) jest to już spadek ponad 48 proc.

ZOBACZ: Masowo piją ją młodzi, jest niemal wszędzie. Lekarze ostrzegają

Niemniej formalizacja związku staje się w ogóle rzadsza. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2025 r. łącznie dokonano jej 133 tys. razy. Nawet w pandemicznym 2020 r. odbyło się 12 tys. więcej ceremonii. W 2008 r. liczba ta osiągnęła z kolei poziom 257,7 tys. (rekord w ostatnich 25 latach). GUS wskazuje również, że od 2000 do 2024 r. mediana wieku nowych mężów i żon wzrosła o ok. 6 lat i obecnie kształtuje się na poziomie 32 lat u mężczyzn i ok. 30 u kobiet.

Małżeństwo przestało dawać poczucie bezpieczeństwa. Co zniechęca Polaków do ślubu?

Dlaczego Polki i Polacy odkładają decyzję o ożenku, a często w ogóle jej nie podejmują? Demografka prof. Jolanta Grotowska-Leder tłumaczyła na antenie radia TOK FM, że jednym z powodów jest wybieranie swobodniejszego życia, w "mniej sformalizowanych" związkach. Zwróciła uwagę na rolę kobiet, które wolą "luźniejsze relacje". Są za związkami, ale już niekoniecznie za zawarciem małżeństwa

- Wydaje mi się, że żyjemy w czasach niepewności, ryzyka i małżeństwo nie jest dziś takim zabezpieczeniem, jak było kiedyś - oceniła.

ZOBACZ: Wskazano trzy miejsca na krótszy wypoczynek dla Europejczyków. Wśród nich polskie miasto

Jeśli zaś chodzi o aspekt wiary, spadek liczby ślubów w kościele wpisuje się w inne badania opinii społecznej dot. religijności. Dla przykładu, z sondażu IBRiS dla PAP wynika, że w ciągu dziewięciu lat (2016-2025) zaufanie do Kościoła katolickiego spadło z 58 proc. do 35,1 proc.

Przed ołtarz "dla partnera"

Co skłania pary, które mimo wszystko decydują się na ślub kościelny, do przyjęcia sakramentu? Odpowiedzi przynosi ankieta ISKK przeprowadzona wśród ponad 4 tys. małżeństw. Niemal połowa badanych wskazała, że głównym motywem była decyzja podjęta ze względu na partnera. Aż 92,1 proc. ankietowanych deklarowało chęć życia w wierności, a 87,9 proc. wskazało "pragnienie zawarcia nierozerwalnego małżeństwa".

Z kolei "dążenie do świętości w małżeństwie" wskazało 50,3 proc., a "wierność nauczaniu Kościoła" - 47,5 proc. Zdaniem Instytutu może to świadczyć o tym, że przy podejmowaniu decyzji o ślubie kościelnym większą rolę odgrywają dziś pobudki moralne niż stricte religijne.

Polsat News Diamentowy pierścionek to efekt reklamy z lat 40. XX wieku

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Atak na Iran wpłynie także na Polskę? Dyskusja w studiu "Śniadania Rymanowskiego" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl