Zbliżająca się wiosna tradycyjnie sprzyja krótszym wyjazdom i city breakom, zwłaszcza w europejskich miastach, które poza sezonem oferują spokojniejszą atmosferę i niższe ceny. Coraz więcej turystów zwraca więc uwagę na miejsca mniej oczywiste, pozwalające połączyć zwiedzanie, komfort i rozsądny budżet.

Top 3 najtańszych i wartych uwagi kierunków wakacyjnych

Magazyn Which? postanowił przyjrzeć się bliżej cenom podróży ponad 3 000 pakietów wakacyjnych wybieranych przez turystów. Wyniki mocno ich zaskoczyły. Różnice w cenach wyjazdów były większe niż się spodziewano. Tydzień w Paryżu kosztuje około 1500 euro w przeliczeniu na jedną osobę, podczas gdy inne kierunki pozwalały zaoszczędzić nawet więcej niż połowę tej kwoty:

Marmaris w Turcji - tydzień kosztuje około 680 euro

Kurort nad Morzem Egejskim, dobry dla osób, które chcą połączyć spacerowanie po plaży z krótkimi wypadami do zatok i na rejsy po okolicy.

Wikipedia Commons Marmaris w Turcji, Kraków w Polsce i Albufeira w Portugalii to tanie kierunki wakacyjne

Kraków w Polsce - tydzień kosztuje około 720 euro

Wiosna to dobry moment na zwiedzanie miasta pieszo, gdy temperatury sprzyjają dłuższym spacerom po Starym Mieście, Kazimierzu i bulwarach wiślanych.

Pixabay Kraków atrakcyjnym kierunkiem na city break w Europie

Albufeira w Portugalii - tydzień kosztuje około 730 euro

Poza sezonem letnim oferuje spokojniejszą atmosferę, umiarkowane temperatury i dobre warunki do spacerów wzdłuż klifów oraz zwiedzania regionu Algarve.

Wikipedia Commons Albufeira w Portugalii oferuje spokojniejszą atmosferę i dobre warunki do zwiedzania

W analizach uwzględniono koszty lotu, zakwaterowania i wyżywienia. Jest to więc miarodajna kwota, która pozwala precyzyjnie oszacować koszty całkowite związane z wyjazdem w przeliczeniu na jedną osobę.

Tani nie znaczy gorszy

Mogłoby się wydawać, że niska cena wiąże się z niedogodnościami miejsca docelowego. Poza bezpieczeństwem i warunkami w hotelach ważnym kryterium wyboru miejsca spędzania urlopu jest pogoda.

Według danych Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization, WMO) średnia dobowa temperatura wynosi:

w Marmaris (13,9 st. Celsjusza w marcu, 18,5 st. Celsjusza w kwietniu i 24,1 st. Celsjusza w maju)

w Krakowie (7,8 st. Celsjusza w marcu, 14,4 st. Celsjusza w kwietniu i 19,8 st. Celsjusza w maju)

w dystrykcie Faro, gdzie znajduje się Albufeira (18,4 st. Celsjusza w marcu, 19,8 st. Celsjusza w kwietniu i 22,4 st. Celsjusza w maju)

Okres przed latem - od marca do maja - jest więc wyjątkowo korzystny do wyjazdu w mniej popularne regiony. Pozwala uniknąć niebezpiecznych upałów, korzystać ze słońca i zapłacić za wyjazd nawet ponad połowę mniej.

Kraków na podium

Szczególnie zaskakująca jest obecność Krakowa na podium rankingu Which?. Jest to tymczasem bardzo dobry kierunek dla tych, którzy lubią spędzać urlop na zwiedzaniu, poznawaniu kultury i smaków, a nie leniwym plażowaniu.

"Jeśli mniej zależy Ci na pogoni za słońcem, wyjazd do Europy Wschodniej może pomóc obniżyć koszty kolejnego wyjazdu. [...] Kraków był drugim najtańszym miejscem w naszej analizie. [...] Do kwietnia temperatury wzrosną tam do komfortowych 14 st. C. Znaleźliśmy noclegi w centrum miasta za mniej niż £670 z wliczonym śniadaniem" - wyjaśnia Kate Pasola na łamach Which?.

