Wikimedia Commons Ruiny na wyspie

Wyspa Skomer to raj dla przyrody i ptaków

Wyspa Skomer leży u zachodniego wybrzeża Walii, w hrabstwie Pembrokeshire i obejmuje ok. 2 km kwadratowe. Jest znana z wyjątkowo bogatej flory i fauny, a w szczególności kolonii maskonurów (na wyspie gniazduje ich ponad 40 tys.), mew i kormoranów.

Dodatkowo wyspa gości największą na świecie kolonię burzyków północnych (prawie 350 tys. par lęgowych). Bez problemu można tam napotkać również foki szare i endemicznego nornika. Wyspa chroniona jest jako rezerwat przyrody i część Parku Narodowego Pembrokeshire Coast.

Google Maps Lokalizacja wyspy

W 2023 r. stacja BBC wyemitowała program dokumentalny o wyspie Skomer z udziałem Sir Davida Attenborough. Dzięki temu udało się przyciągnąć dodatkowych turystów i na nowo wzbudzić zainteresowanie opinii publicznej tym wyjątkowym skrawkiem ziemi. - Jeśli chcecie przykładu, dlaczego jesteśmy ważni na całym świecie, trudno przebić Skomer - powiedział producent programu, Alastair Fothergill, cytowany przez The Guardian.

Wyspę można odwiedzić w ramach jednodniowej wycieczki lub noclegu. Znajduje się tam hostel (na 16 osób). Ceny pobytu wahają się w zależności od sezonu i wieku odwiedzających. Oscylują jednak w granicach 34-95 funtów za noc.

Istnieje jednak także inna możliwość, znacznie mniej znana turystom.

Darmowe mieszkanie w zamian za pomoc

Organizacja Wildlife Trust of South and West Wales od ponad 20 lat prowadzi na Skomer programy wolontariackie.

W przypadku oferty dotyczącej wyspy Skomer zakwaterowanie jest bez opłat. Uczestnicy pomagają w ochronie środowiska wyspy, obserwują ptaki i dokumentują stan populacji zwierząt. Dodatkowo można zdobyć doświadczenie w obsłudze radiotelefonów VHF oraz w pracy na łodzi.

W zamian otrzymuje się możliwość życia w unikalnym, izolowanym środowisku i zdobycie doświadczenia w pracy w terenie, co jest stosunkowo trudne podczas zwykłych turystycznych wycieczek.

Co ciekawe, można otrzymać dodatkowo 200 funtów za sporządzenie raportu, który później zostanie opublikowany w biuletynie. W ramach budżetu szkoleniowego otrzyma się również kurs na tzw. Power Boat level 2, czyli certyfikat kompetencji, który uprawnia do prowadzenia łodzi motorowych w celach rekreacyjnych.

Wolontariusze spędzają na wyspie kilka tygodni, wykonując zadania, które wymagają jednocześnie zaangażowania i samodzielności. Aktualnie jest dostępne stanowisko wolontariusza ds. monitorowania ptaków morskich w dniach 23 maja-23 czerwca 2026. Nabór trwa do 28 lutego 2026 r.

Kto może aplikować?

Jak wynika z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie Wildlife Trust of South and West Wales, omawiane stanowisko jest obecnie dostępne dla osób pełnoletnich.

Nie przyjmowane są natomiast zgłoszenia od obywateli zagranicznych, którzy potrzebują tzw. wizy sponsorskiej (jest to rodzaj pozwolenia na pracę lub pobyt, w którym najczęściej pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia zagranicznego pracownika), ponieważ rezerwat na wyspie Skomer nie traktuje tej oferty w kategoriach pracy.

Wyjątki obejmują jednak osoby z podwójnym obywatelstwem, statusem osiedlonym lub wstępnie osiedlonym lub wizą w ramach programu mobilności młodzieży (dla osób z Australii, Kanady, Nowej Zelandii lub Korei Południowej).

