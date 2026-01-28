Na zachód od Grzbietu Środkowoatlantyckiego, ciągnącego się od Islandii aż po Antarktydę na samym szczycie zatopionej góry o nazwie Atlantis odkryto krajobraz wież węglanowych osiągających wysokość nawet 60 metrów. Miejsce to znajduje się około 3700 km na wschód od Florydy. W 2000 roku na głębokości około 700 metrów odkryli je naukowcy podczas wyprawy sponsorowanej przez National Science Foundation. Obecnie wiadomo, że jest to najdłużej istniejące oceaniczne środowisko wentylacyjne.

Choć nazwa "Zaginione Miasto" brzmi jak legenda, to jest to naturalna formacja geologiczna ukryta głęboko pod powierzchnią oceanu. Nazwa odnosi się do m.in. charakterystycznych podwodnych wież, kolumn i kominów, które swoim kształtem przypominają... zabudowę miejską.

Zaginione Miasto miejscem powstania życia na Ziemi

Prace nad kominami hydrotermalnymi "Zaginionego Miasta" prowadzą od lat naukowcy z University of Washington i Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). Zaobserwowali, że za sprawą reakcji wody morskiej ze skałami pod polem podwodnych wież powstają węglowodory, będące cząsteczkami niezbędnymi do życia.

"Produkcja takich cegiełek budulcowych życia sprawia, że ​​kominy przypominające te w 'Zaginionym Mieście' są silnymi kandydatami na miejsca, w których mogło powstać życie na Ziemi" - informują naukowcy WHOI.

Węglowodory są podstawą życia komórkowego. Ich pojawienie się na Ziemi było impulsem do późniejszego rozwoju prostych form życia, które ewoluowały wraz z czasem w bardziej zaawansowane organizmy.

Wikimedia Commons Naukowcy badają podwodne wieże, które mogą być miejscem powstania życia na Ziemi

Woda wypływająca z "Zaginionego Miasta" osiąga temperaturę 93,33 st. Celsjusza (200 st. Farenheita). Nie jest to wynik podgrzewania przez magmę (wówczas wartość byłaby zdecydowanie wyższa), lecz serpentynizacji, czyli reakcji chemicznej między wodą morską a skałami płaszcza.

"Głównym procesem uczestniczącym w produkcji wodoru naturalnego jest metamorficzny proces serpentynizacji, typowy dla skał ultrazasadowych, zachodzący w skałach bogatych w żelazo, w obecności wody, w warunkach wysokiej temperatury" - wyjaśniają Irena Matyasik i Maria Ciechanowska z Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Przyszłość "Zaginionego Miasta"

W systemie hydrotermalnym "Zaginionego Miasta" reakcja między skałami a wodą morską powoduje wytwarzanie dużych ilości wodoru i metanu. Powstające tam węglowodory charakteryzują się również dużą złożonością - nie powstały z atmosferycznego dwutlenku węgla.

W 2024 roku wydobyto z systemu hydrotermalnego próbkę rdzeniową o długości 1268 metrów. Jej analiza pozwala dokładnie poznać budowę i funkcje płaszcza Ziemi.

"Przejście otworu U1601C pod powierzchnię pola hydrotermalnego 'Zaginionego Miasta' stwarza okazję do zbadania granic i zasięgu życia w litosferze oceanicznej oraz stanowi potencjalną platformę do przyszłych eksperymentów nad geologią, chemią i biologią [...] systemu hydrotermalnego" - tłumaczą badacze Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii.

