Chińska aglomeracja Chongqing uchodzi za jedną z ekstremalnych metropolii świata. Na obszarze porównywalnym do terytorium Czech mieszka blisko 32 mln ludzi, a miasto rozciąga się między górami i rzekami, na ogromnych różnicach wysokości.

To właśnie ta topografia sprawiła, że w 2022 r. powstała inwestycja, która dziś bije światowe rekordy. Zbudowana tam Hongyancun, najgłębiej położoną stację metra na świecie. Znajduje się dokładnie w dzielnicy Yuzhong.

Google Maps Najgłębsza stacja metra na świecie znajduje się w chińskim Chongqing

Najgłębsza stacja metra świata jest w Chinach. 116 metrów pod ziemią

Hongyancun, położona na 9. linii metra Chongqing (dojeżdża także linia 5. od 2023 r.), została oficjalnie uznana za najgłębiej zlokalizowaną stację metra na świecie. Jej otwarcie odbyło się w 2022 r. Najniższy punkt znajduje się 116 metrów pod ziemią, a różnica wysokości między skrajnymi wejściami sięga 141 metrów - to odpowiednik niemal 40-piętrowego wieżowca.

Dojście z poziomu ulicy do peronu wymaga pokonania ośmiu kolejnych ruchomych schodów i długich korytarzy, a sama podróż w dół zajmuje 7-8 minut.

Nietypowy maraton. Uczestnicy musieli pokonać 860 stopni

To właśnie wewnątrz tej stacji zorganizowano w listopadzie "pionowy maraton", czyli bieg po schodach, w którym uczestnicy musieli pokonać 860 stopni, dystans ok. 340 metrów i różnicę wysokości ponad 100 metrów. Wydarzenie miało charakter promocyjny i edukacyjny.

W sieci szybko pojawiły się nagrania pokazujące, jak uczestnicy mierzą się z tą trasą. Dobrze oddają one skalę całej konstrukcji. Lokalne władze organizując maraton, chciały obserwatorom uświadomić, jakim przedsięwzięciem było wydrążenie tunelu, między rzeką a górskim szczytem.

Pod ziemią jak w bunkrze

Oczywiście, żeby wsiąść w metro na węźle Hongyancun, wcale nie trzeba się napocić. System ruchomych schodów dowiezie pasażerów na miejsce. Zjazd trwa około 8 minut, a cała droga od wejścia do peronu - blisko kwadrans. Jest to wystarczająco, aby zaobserwować, jak stopniowo, wraz z głębokością, zmienia się mikroklimat.

W skrócie: robi się chłodniej, a pasażerowie mają wrażenie, jakby przebywali w bunkrze.

Nagrodzony projekt, który realnie ułatwia życie mieszkańcom

Celem inwestycji nie było jedynie stworzenie atrakcji turystycznej. Zrealizowany na stromym zboczu projekt okazał się kluczowy dla usprawnienia komunikacji w mieście o tak znaczącej różnicy wysokości. Kręta droga z górskich osiedli do rzeki Jialing zajmowała dotąd 30 minut. Obecnie wystarczy kilkuminutowa podróż. Czyni to z Hongyancun także swoistą windę dla mieszkańców.

Inżynierowie podkreślali, że największym wyzwaniem nie była sama głębokość, lecz takie zaprojektowanie stacji, aby była funkcjonalna i bezpieczna.

Jako ciekawostkę warto dodać, że w 2025 roku projekt Hongyancun został uhonorowany Złotą Nagrodą "Project of the Year" w konkusie ITA Tunnelling Awards 2025.

Jak podaje serwis Ichongqing, to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży inżynierii podziemnej, porównywalne do znanych "Oscarów".

