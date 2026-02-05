Idealny dla zdrowia serca. Naukowcy wskazują na owoc, który znajdziesz w zamrażarkach

Najnowszy przegląd badań, opublikowany 24 stycznia 2026 r. w czasopiśmie Critical Reviews in Food Science and Nutrition, pokazuje, że jedzenie dzikich borówek (zarówno przez krótki czas, jak i regularnie) może korzystnie wpływać na zdrowie serca i metabolizm, a także wspierać pracę jelit i mózgu.

Borówki w centrum zainteresowania naukowców

Jagody i borówki (należące do tej samej rodziny roślin wrzosowatych) od lat zajmują wysokie miejsca na liście tzw. superfoods, czyli nieprzetworzonych produktów spożywczych, które cechują się wysoką zawartością składników odżywczych.

Już kilka lat temu uwagę na związek między spożyciem jagód a długością życia zwracał Eric Rimm, profesor epidemiologii i żywienia w Harvard T.H. Chan School of Public Health w artykule opublikowanym na łamach Washington Post: "Osoby, które jedzą więcej jagód, wydają się żyć średnio nieco dłużej".

Badacze podkreślają jednak, że nie wszystkie borówki są takie same, a szczególną uwagę zwracają na odmiany dzikie.

Dlaczego właśnie dzikie borówki?

Tego typu borówki są szczególnie bogate m.in. w:

błonnik

witaminę C

przeciwutleniacze

Ważną rolę odgrywają jednak antocyjany, naturalne związki roślinne odpowiedzialne za ich intensywny, niebieski kolor. To właśnie one są związane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych.

Najnowszy przegląd badań. Jak borówki mogą wpływać na serce?

Niedawno opublikowana analiza stanowi podsumowanie wystąpienia zaprezentowanego podczas Sympozjum Zdrowia Kardiometabolicznego, które odbyło się w sierpniu 2024 r. w Bar Harbor w stanie Maine.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wild Blueberry Association of North America (WBANA) i zgromadziło ekspertów z zakresu medycyny, dietetyki i zdrowia publicznego.

Jednym z najważniejszych wniosków dotyczył funkcji śródbłonka, czyli wewnętrznej wyściółki naczyń krwionośnych. Prawidłowe działanie śródbłonka ma znaczenie dla regulacji ciśnienia krwi, krzepnięcia i stanów zapalnych.

Badania omawiane na sympozjum sugerują, że dzikie borówki mogą poprawiać zdolność naczyń do rozszerzenia się, a to wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia chorób serca, korzystniejszym profilem cholesterolu i mniejszym stresem oksydacyjnym.

Dodatkowe wsparcie dla jelit i mózgu

Borówki wpływają również na mikrobiom jelitowy. Jak informuje Eating Well, metabolity powstające z rozkładu antocyjanów sprzyjają korzystnym zmianom w środowisku jelit, ograniczając przewlekły stan zapalny i mogą zmniejszać ryzyko chorób metabolicznych.

Przegląd badań wskazuje także na potencjalne ochronne działanie dzikich borówek na mózg. Regularne spożywanie wiązano z lepszą pamięcią oraz szybszym przetwarzaniem informacji.

Istotne jest, że większość badań dotyczyła borówek dzikich, a nie uprawnych. Dzikie borówki (nazywane też niskimi) najczęściej trafiają do sklepów w formie mrożonej. Są zamrażane krótko po zebraniu (w ciągu 24 godzin), co pozwala zachować znaczną część składników odżywczych.

Dane przytaczane przez Wild Blueberry Association of North America wskazują, że dzikie borówki mogą zawierać nawet dwukrotnie więcej przeciwutleniaczy oraz ok. 33 proc. więcej antocyjanów niż odmiany uprawne.

Borówka borówce nierówna. Uwaga na nazewnictwo

W języku potocznym i przestrzeni medialnej często miesza się nazwy borówek, co prowadzi do wielu błędów. Określenia takie jak borówka amerykańska, leśna, dzika, niska czy wysoka bywają używane zamiennie, choć nie zawsze oznaczają to samo.

Borówka amerykańska to zazwyczaj gatunek uprawny o dużych owocach (Vaccinium corymbosum), natomiast tzw. borówka dzika lub leśna odnosi się do borówki niskiej (Vaccinium angustifolium), rosnącej blisko ziemi. Różnice te mają znaczenie także w badaniach naukowych.

