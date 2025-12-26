Poważne schorzenie dotyka milionów Polaków. Odkryli nową przyczynę

Zdrowie pochodzi z jelit - to nie slogan powtarzany w reklamach, ale fakt, obok którego trudno przejść obojętnie. Choć wiele chorób, w tym nadciśnienie, warunkowanych jest genetycznie, to na ich rozwój i zaostrzenie wpływa też kondycja mikrobiomu jelitowego.

Genetyczne uwarunkowania nadciśnienia

Zespół naukowców pod kierownictwem Jacoba M. Keatona zrealizował ciekawe analizy, których wyniki opublikowano 30 kwietnia 2024 roku na łamach "Nature Genetics". Przyjrzeli się oni kwestii dziedziczności nadciśnienia tętniczego. Okazuje się, że choroba nie jest wynikiem pojedynczej wady genetycznej, lecz cechą poligeniczną - ponad 2000 niezależnych sygnałów genetycznych jest powiązanych z ciśnieniem.

Zidentyfikowano również 113 nowych regionów genomu, których wcześniej nie łączono z regulacją ciśnienia. Oznacza to, że za predyspozycje do rozwoju patologii odpowiadają tysiące drobnych wariantów genetycznych rozsianych po całym genomie, z których każdy z osobna wywiera niewielki wpływ, ale ich suma przeważa o ryzyku choroby.

Nadciśnienie a mikrobiota jelitowa

Chińscy naukowcy z The Second Hospital of Jilin University i The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University zbadali zależność między mikrobiotą jelitową a nadciśnieniem tętniczym. Jak się okazuje, zmniejszenie liczebności i różnorodności mikrobioty jelitowej oraz wzrost stosunku bakterii Firmicutes do Bacteroidetes, zwiększają ryzyko rozwoju choroby.

Już wcześniejsze badania przeprowadzone pod kierownictwem Changhong Miao, których wyniki opublikowano na łamach "Hellenic Journal of Cardiology" potwierdziły, że nierównowaga mikrobioty jelitowej może prowadzić do nadciśnienia tętniczego i jest ściśle związana z wytwarzanymi metabolitami:

krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe

tlenek trimetyloaminy

siarkowodór

popolisacharyd

Zmiany przepuszczalności jelit oraz uszkodzenia ich błony śluzowej prowadzą do przemieszczania się bakterii i toksyn do krwiobiegu. Efektem tego jest ogólnoustrojowy stan zapalny, który utrwala nadciśnienie, zaostrza stan chorobowy, a także sprzyja rozwojowi opornej na leczenie wersji patologii. Taki wpływ flory bakteryjnej jelit potwierdza zaobserwowanie u pacjentów znacznych zaburzeń mikrobioty i dysfunkcji bariery jelitowej.

Z tych doniesień płynie jednak pozytywna wiadomość. Skoro nadciśnienie jest zależne od mikrobioty jelitowej, można skutecznie łagodzić przebieg choroby i zapobiegać jej wystąpieniu dbając o kondycję układu pokarmowego dobrze zbilansowaną dietą.

Pomiar ciśnienia tętniczego może pomóc w ocenie stanu zdrowia

