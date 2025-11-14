Przez dziesięciolecia naukowcy zakładali, że starzenie to proces stopniowy, w którym organizm z roku na rok traci swoje funkcje. Wraz z wiekiem kumulują się uszkodzenia DNA, zaburzenia metaboliczne i spadek wydolności narządów. Uważano dotąd, że tempo tych zmian jest w miarę stałe i przewidywalne.

Jednak badanie naukowców z Uniwersytetu Stanforda całkowicie zmienia to spojrzenie. Okazuje się, że ludzki organizm nie starzeje się równomiernie. Biologiczne procesy w komórkach przyspieszają w dwóch momentach życia.

Kto i jak przeprowadził badania?

Badania zostały przeprowadzone przez zespół kierowany przez profesora Michaela Snydera i doktora Xiaotao Shena. Wnioski opublikowano w 2024 roku na łamach czasopisma "Nature Aging". Analizą zostało objętych 108 zdrowych osób w wieku od 25 do 75 lat. Podczas obserwacji pobierano od uczestników regularnie próbki krwi (m.in. krwi). Uzyskano w ten sposób ponad 135 tysięcy różnych pomiarów biologicznych.

Wyniki były zaskakujące. Ponad 81 proc. analizowanych molekuł i mikroorganizmów nie zmieniało się w sposób liniowy, lecz wykazywało gwałtowne fluktuacje w dwóch okresach życia.

- Okazuje się, że połowa lat 40. to czas dramatycznych zmian, podobnie jak początek lat 60. I to bez względu na to, na jaką klasę molekuł spojrzysz - wyjaśnia Michael Snyder w artykule dla "Stanford Medicinie"

Co dzieje się podczas skoków?

W tym wieku szczególnie aktywne stają się ścieżki związane z metabolizmem lipidów, alkoholu i kofeiny. Zmienia się również praca serca oraz funkcje skóry i mięśni. Wzrasta poziom cholesterolu, modyfikacji ulega skład lipidów we krwi, a organizm coraz gorzej radzi sobie z metabolizowaniem alkoholu.

Drugi gwałtowny skok dotyczy przede wszystkim układu odpornościowego i metabolizmu węglowodanów. Spada efektywność odpowiedzi immunologicznej, a rośnie z kolei ryzyko infekcji.

Co może być przyczyną skokowych zmian?

Autorzy badania wskazują, że molekularne skoki mogą mieć różne przyczyny. Jedną z hipotez jest spadek poziomu hormonów płciowych i związane z nim zmiany metaboliczne.

W wieku 40-45 lat czynnikiem może być zmniejszenie aktywności fizycznej, narastający stres zawodowy i zmiany stylu życia. Z kolei po 60. roku życia dominują procesy naturalnego starzenia się układu odpornościowego oraz zaburzenia równowagi mikrobiomu.

red. / polsatnews.pl