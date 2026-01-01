Owoce, po które warto sięgnąć. Wspomagają układ krążenia

Jednym z nich jest potas. To pierwiastek, który pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, ponieważ równoważy działanie sodu i wspiera pracę serca. Ma też wpływ na funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego, a jego odpowiednia ilość sprzyja lepszemu samopoczuciu na co dzień. Gdy potasu brakuje, częściej pojawia się osłabienie, skurcze mięśni czy problemy z ciśnieniem. Dobrym źródłem tego składnika są m.in. owoce.

Owoce, które wyróżniają się zawartością potasu

Wśród owoców szczególnie często wskazywane są banany. Jeden średni owoc dostarcza około 450 mg potasu. Choć efekt obniżania ciśnienia jest umiarkowany, nawet niewielkie różnice mogą w dłuższej perspektywie zmniejszać ryzyko udaru i zawału. Oprócz tego banany dostarczają też witaminy A, C, B6, E i K, które wspierają m.in. odporność, funkcjonowanie układu nerwowego, procesy krzepnięcia krwi oraz ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Równie wartościowym źródłem potasu jest kiwi. Jak podaje Verywell Health, porcja (dwa owoce) dostarcza około 560 mg tego pierwiastka. Kiwi wyróżnia się także wysoką zawartością witaminy C oraz obecnością polifenoli, które mogą wspierać elastyczność naczyń krwionośnych i sprzyjać lepszej kontroli ciśnienia tętniczego.

Pomarańcze także dostarczają zarówno potasu, jak i związków roślinnych wspierających funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Średnia pomarańcza zawiera około 197 mg potasu, a dodatkowo jest źródłem witaminy C, flawonoidów oraz błonnika. Co ciekawe, kilka lat temu przeprowadzono badania, w których udowodniono, że sok z pomarańczy może obniżać ciśnienie krwi. To wszystko dzięki obecnej hesperydynie. Analizę opublikowano w czasopiśmie Food Funct.

Nie sposób nie wspomnieć o morelach, a już zwłaszcza suszonych. Przyjmuje się, że zawierają 260 mg potasu, z kolei w wersji suszonej - aż 1160 mg. Morele są także źródłem błonnika, który sprzyja obniżaniu poziomu cholesterolu LDL, oraz beta-karotenu - prekursora witaminy A, wspierającego prawidłowe widzenie, odporność i ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Obecne w nich składniki mineralne, takie jak wapń, fosfor i żelazo dodatkowo wspierają układ krążenia i ogólną kondycję organizmu.

Zapotrzebowanie na potas. Ile seniorzy powinni go dostarczać?

Zgodnie z normami żywienia dla populacji Polski, wartości wyglądają w następujący sposób:

osoby dorosłe, w tym seniorzy : ok. 3500 mg potasu dziennie

kobiety karmiące: ok. 4000 mg

dzieci i młodzież: zapotrzebowanie rośnie wraz z wiekiem (od ok. 800 mg u najmłodszych do 3000-3500 mg u nastolatków w wieku 15-18 lat)

Wśród populacji problemem może być nadmiar sodu, który "niweluje" korzystne działanie potasu.

na podstawie danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Orientacyjne zapotrzebowanie na potas

Po czym poznać niedobór potasu? W takim przypadku mogą pojawić się np.:

obrzęki (zwłaszcza w obrębie nóg)

skurcze mięśni

podwyższone ciśnienie tętnicze

senność

wahania nastroju

zawroty głowy

kłopoty z koncentracją

problemy z pracą serca

Najpierw wizyta u specjalisty, potem zmiany

Choć owoce bogate w potas mogą wspierać regulację ciśnienia tętniczego, nie zastępują leczenia farmakologicznego ani zaleceń lekarza. Dieta może być elementem uzupełniającym terapię, ale nie powinna być traktowana jako samodzielny sposób leczenia nadciśnienia czy innych schorzeń.

Nie należy też na własną rękę sięgać po suplementy diety lub preparaty zawierające potas, ponieważ nadmiar tego pierwiastka może doprowadzić to do hiperkaliemii. Objawia się ona m.in. osłabieniem, uczuciem zmęczenia, mrowieniem kończyn, spowolnieniem pracy serca, a w krytycznej sytuacji - nawet jego zatrzymaniem.

